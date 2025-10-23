Cum au apărut Alex Bodi și Ancuța după ce și-au jurat că nu se vor mai împăca. Afaceristul a cedat

Face ce face și Alex Bodi nu poate să stea mult timp departe de Ancuța. Recent, afaceristul a dat o fugă în Madrid, unde și-a sărbătorit fiica cea mare, Chaqueline Alexia. Adolescenta a împlinit 14 ani, ocazie numai bună de a pune de o masă în familie.

În spatele imaginii de mascul alfa, afacerist și mare cuceritor de femei, Alex Bodi este tatăl a două fete: Chaqueline Alexia din căsnicia cu Raluca Alexandra, prima femeia care l-a făcut tată și pe Selena – din relația cu Iulia Sălăgean.

Alex Bodi și Ancuța, tablou de familie

Pe lângă responsabilitățile de părinte, Alex Bodi reușește să își facă timp și pentru sufletul lui. Cea mai recentă și înflăcărată poveste de iubire pe care a trăit-o a fost alături de Ancuța. S-au certat, s-au împăcat, dar făceau ce făceau și își mai acordau o șansă, de fiecare dată jurând că va fi ultima.

Ultima dată când și-au promis că nu se vor mai împăca niciodată a fost în urmă cu mai puțin de o săptămână, atunci când afaceristul a scris pe o rețea de socializare că relația cu ”dominșoara Ancuța a luat sfârșit”.

„Ca să nu fie loc de interpretări şi alte discuții, vă anunţ personal că relația mea cu domnișoara Ancuţa a luat sfârşit. Fiecare merge pe drumul lui și fiecare e responsabil pentru acțiunile lui! Așa că, ăștia care ați stat mereu la pândă, să știți ca e singură fata și nu mai are absolut nici o legătură cu mine! Pace și iubire tuturor!”, a scris Alex Bodi pe Instagram, în urmă cu câteva zile.

”Minunea” nu a ținut prea mult, iar la nici o săptămână distanță, Alex Bodi și Ancuța au decis să mai încerce ”o dată”. Zilele acestea, Chaqueline Alexia, fiica cea mare a afaceristului, a împlinit 14 ani, acazie numai bună de a pune de o vacanță în Madrid. De la petrecere nu avea cum să lipsească Ancuța, femeia care i-a cam dat lumea peste cap în ultima perioadă.

Afaceristul s-a ocupat personal în organizarea zilei de naștere a fiicei sale. I-a pregătit adolescentei baloane cu vârsta pe care a împlinit-o (14 ani) și o cină festivă la un renumit restaurant din Madrid. În spațiul public, mândru de fata lui, Alex Bodi a publicat mai multe imagini de la aniversare, iar în dreptul acestora i-a transmis adolescentei un mesaj emoționat.

”La mulți ani, minunea vieții mele”, a fost mesajul transmis de Alex Bodi pe o rețea de socializare.

Delirul continuă! Alex Bodi s-a împăcat cu fosta. Pentru a câta oară?! Au uitat că s-au tradus reciproc și sunt din nou împreună