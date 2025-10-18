Delirul continuă! Alex Bodi s-a împăcat cu fosta. Pentru a câta oară?! Au uitat că s-au tradus reciproc și sunt din nou împreună

Alex Bodi este cunoscut pentru relațiile sale cu femeile frumoase din showbiz-ul românesc. De curând a atras din nou atenția prin viața sa amoroasă intensă. Deși a declarat în repetate rânduri că își dorește stabilitate, pare că îi este dificil să mențină o relație pe termen lung, iar povestea cu Anca Kim nu a făcut excepție. Deși în urmă cu câteva zile își aruncau replici acide, acum pare că au ajuns la sentimente mai bune, căci au plecat într-o vacanța împreună în străinătate.

După o perioadă în care cei doi păreau să-și fi găsit echilibrul și vorbeau despre o legătură mai matură, lucrurile s-au schimbat brusc. Alex Bodi și Anca au confirmat despărțirea prin mesaje publice, în care au transmis că își vor continua drumul separat. La scurt timp, afaceristul a fost surprins într-un club de fițe din Capitală alături de o nouă parteneră, pe nume Gabriela, lăsând impresia că o nouă poveste de dragoste prinde contur.

De cealaltă parte, Anca a reacționat acuzându-l pe Alex Bodi de infidelitate, semn că ruptura nu s-a produs în cei mai pașnici termeni. În mesajul postat pe rețelele sociale, musculosul a încercat însă să clarifice situația.

„Ca să nu fie loc de interpretări şi alte discuții, vă anunţ personal că relația mea cu domnișoara Ancuţa a luat sfârşit. Fiecare merge pe drumul lui și fiecare e responsabil pentru acțiunile lui! Așa că, ăștia care ați stat mereu la pândă, să știți ca e singură fata și nu mai are absolut nici o legătură cu mine! Pace și iubire tuturor!”, a scris Alex Bodi pe Instagram, în urmă cu câteva zile.

Alex Bodi și Anca, vacanță la Paris

Deși au anunțat public că s-au despărțit, se pare că relația dintre Alex Bodi și Anca Kim este departe de a fi încheiată. Cei doi par să fi dat o nouă șansă poveștii lor de dragoste, deși musculosul a apărut cu o altă domnișoară la braț. Indiciile cu privire la idila dintre ei vin chiar din mediul online. Atât afaceristul, cât și Anca au publicat pe rețelele de socializare imagini din Paris, surprinse la doar câteva minute distanță, ambele având în prim-plan Turnul Eiffel.

Coincidența i-a făcut pe fanii celor doi să creadă că se află în vacanță împreună și că ar fi decis să îngroape securea războiului. Deși niciunul nu a confirmat împăcarea, gesturile lor scot la iveală numeroase detalii. Oare atmosfera romantică din Paris a reaprins flacăra dintre ei?

CITEȘTE ȘI: Decizia RADICALĂ luată de Alex Bodi, după ce Iulia Sălăgean a încercat să-l țină departe de fetița lor. Ce le-a cerut magistraților

A fost acuzat că e implicat într-un proiect ilegal, dar Alex Bodi a învins sistemul american! “A doua victorie extrem de importantă”