Decizia RADICALĂ luată de Alex Bodi, după ce Iulia Sălăgean a încercat să-l țină departe de fetița lor. Ce le-a cerut magistraților

Se întoarce roata în scandalul dintre Iulia Sălăgean și Alex Bodi. Dacă în urmă cu doar câteva luni fosta soție puse piciorul în prag și a cerut ordin de protecție, acum a venit rândul afaceristului să lanseze propriul atac. Se pare că războiul dintre ei este departe de a se termina, iar acum Alex Bodi a dat o lovitură puternică. Despre ce este vorba?

Relația dintre Iulia Sălăgean și Alex Bodi a avut de-a lungul timpului numeroase suișuri și coborâșuri, iar scandalurile nu au lipsit dintre cei doi. Însă, mereu, în ciuda celor întâmplate, make-up artistul a încercat să păstreze o relație bună cu tatăl fiicei sale, de dragul acesteia. Asta până în urmă cu doar câteva luni când Iulia Sălăgean și Selena au cerut ordin de protecție împotriva lui Alex Bodi.

Alex Bodi, lovitură grea pentru Iulia Sălăgean

În urmă cu doar câteva luni, scandalul dintre Alex Bodi și Iulia Sălăgean a ajuns la un alt nivel. La mijloc ar fi fost vorba de violențe, așa că make-up artistul a pus piciorul în prag. După ce, în primă fază, a depus plângere la Poliția Voluntari și Alex Bodi s-a ales cu o brățară de monitorizare la picior pentru câteva zile, aceasta a mers și mai departe și a cerut ordin de protecție împotriva lui.

Ei bine, acum se pare că Alex Bodi își ia revanșa. După ce fosta soție a încercat să îl țină departe de fiica lui, afaceristul a luat o decizie radicală. Mai exact, acesta a solicitat instanței ca domiciliul fetiței să fie stabilit la el acasă. În acest dosar încă nu a fost emisă o citație pe numele Iuliei Sălăgean.

Potrivit legii, dacă părinții nu pot ajunge la o înțelegere, se poate depune o cerere la instanța de tutelă, pentru a stabili domiciliul copilului. În acest caz se va dispunea o anchetă psihosocială. Ulterior, instanța va lua o decizie, în care se va avea în vedere doar interesul copilului.

Alex Bodi, hotărât să lupte pentru fiica sa

Se pare că Alex Bodi este hotărât să lupte pentru fiica sa, la fel cum a făcut-o și în trecut. După ce Iulia Sălăgean a obținut ordinul de protecție, în urmă cu doar câteva luni, afaceristul nu s-a lăsat, iar instanța superioară a schimbat decizia stabilind că acesta poate avea legături cu Selena.

Alex Bodi le-a explicat judecătorilor că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și ține fiica aproape. Acesta a detaliat că a închiriat un apartament de lux pentru Iulia Sălăgean și fiica lui, i-a dat o mașină de lux, iar lunar îi oferă 5.000 de euro. Totul, pentru a fi aproape de fetiță și pentru a o opri pe mama ei să se mute din Capitală.

A fost acuzat că e implicat într-un proiect ilegal, dar Alex Bodi a învins sistemul american! “A doua victorie extrem de importantă”

Alex Bodi iubește din nou, după despărțirea de Ancuța! Cum și-a oficializat relația cu Gabriela + mesaj acid de la fosta