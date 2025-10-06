A fost fost acuzat că e implicat într-un proiect ilegal, dar Alex Bodi a învins sistemul american! “A doua victorie extrem de importantă”

Țineți-vă bine, pentru că vine o poveste care pare ruptă din filmele cu mafioți! Bani, procese și criptomonede! Cuceritorul Alex Bodi s-a reinventat total și face parte acum dintr-un mega proiect internațional care a învins până și… statul Texas! Da, ați citit bine! Atât afaceristul, cât și CEO-UL companiei, alături de care a lansat noua monedă APERTUM, au fost în vizorul autorităților din SUA și Europa, fiind acuzați că proiectul lor crypto nu ar fi… tocmai legal. La fel ca de fiecare dată, CANCAN.RO deține toate informațiile bombă și vi le spune vouă, în exclusivitate!

Bodi este partener de afaceri cu nimeni altul decât Josip Heit, un nume important în industria criptomonedelor. Împreună, cei doi au pus bazele unui proiect crypto foarte ambițios: DAO1 și moneda APERTUM. Succesul lor a atras rapid atenția autorităților din toată lumea. Sursele CANCAN.RO ne-au oferit informații din interior, așa că fiți atenți la ceea ce urmează, căci totul pare desprins dintr-un serial Netflix, cu intrigi și martori fași, iar sfârșitul, destul de previzibil!

Alex Bodi, procese în Texas și în Germania

În urmă cu câteva luni, proiectul lor a fost acuzat că ar fi ilegal: că nu respectă legile, că moneda nu este credibilă, iar compania ar avea probleme. Procesul a fost deschis în Texas, SUA, iar acuzațiile păreau a fi foarte serioase. Conform surselor CANCAN.RO au existat martori falși care au vrut să se răzbune pe succesul celor doi, dar nu le-au reușit. Cum Alex Bodi pare să aibă steaua în frunte, el și Josip Heit au câștigat procesul! Instanța din Texas a decis că proiectul este 100% legal și că toate acuzațiile au fost false și nefondate.

Pentru că afacerea a devenit internațională, iar alți ochii răi au vrut să le distrugă succesul, s-a mai deschis un proces, de data aceasta în Germania, acolo unde compania are sediul oficial. Rezultatul? Victorie din nou, bineînțeles! Nemții au dat aceeași decizie: toate acuzațiile sunt false, iar mărturiile împotriva lor au fost mincinoase, astfel au fost respinse complet în instanță! Ce noroc, nu? Chiar și una dintre cele mai mari platforme crypto din lume, Balance a recunoscut această victorie ca fiind una foarte importantă pentru industria criptomonedelor.

În urma informațiilor pe care le-am aflat, CANCAN.RO l-a contactat pe Alex Bodi, iar acesta ne-a oferit declarații în exclusivitate:

„Sunt foarte bucuros și foarte mândru în primul rând. Este a doua victorie extrem de importantă pentru noi, iar satisfacția că am putut demonta toate acuzațiile false care ne-au fost aduse de-a lungul timpului reprezintă un avantaj în plus și întărește credibilitatea și legalitatea proiectului nostru. E un atu și un pas important pentru noi cat și pentru investitorii implicați în acest proiect”, ne-a declarat Alex Bodi, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

