Lovitura începutului de an: un misterios miliardar român a plătit 34 mil. $ pentru un avion privat și 24 mil € pentru clădirea de lângă Atheene Palace!

Miliardarul Daniel Dineș, frații Pavăl (proprietari ai ”Dedeman”) ori Ion Țiriac au fost creditați, în ultimii ani, drept cei mai bogați români. Surse din piața de capital afirmă însă că mai există un afacerist, care s-ar califica lejer la acest titlu. George Brăiloiu este cunoscut în piață ca ”Rege al cryptomonedelor”, iar averea lui, greu de estimat, ar fi cea mai mare din România! În fine, asta contează mai puțin, cert este că, de curând, investitorul de top în real estate a arătat că are potență financiară, nu glumă! Așa că a făcut ce face orice miliardar serios: și-a cumpărat un avion de 34 de milioane de dolari pentru a face mai ușor, astfel, naveta între Nisa, zonă în care locuiește, și București! Ceea ce, să recunoaștem, nu e puțin deloc! CANCAN.RO are detalii fabuloase despre cel poreclit ”Regele cryptomodedelor” și vi le prezintă, în exclusivitate.

George Brăiloiu, care locuiește în Saint-Jean-Cap-Ferrat, o localitate din sudul Franței unde deține mai multe proprietăți, a încercat să fie cât de discret posibil, însă investițiile sale au trecut de zidul tăcerii. Așa că nu se mai ascunde, iar anul trecut a ”lovit” cu un super-avion, pe care și l-a cumpărat, mai degrabă, ca să-și simplifice viața. Sătul să călătorească pretutindeni cu avioane închiriate sau de linie (chiar dacă numai la business class), miliardarul român și-a înființat propria companie aeriană și a comandat un Falcon 2000LXS, avion la care nu mulți au acces nici măcar dacă au banii disponibili. Pentru că firma care îl produce este extrem de riguroasă în selectarea clienților, iar asemenea avioane se fabrică în număr limitat/an. Doar câteva unități. Aroganța este cu atât mai mare cu cât, acum, Brăiloiu folosește avionul pentru a face naveta Nisa – București! Sigur, a ales și alte destinații, Palma de Mallorca sau Geneva, pe care le uzează des. Deh, miliardarul e o persoană ultra-ocupată, mereu pe drumuri!

CANCAN.RO a descoperit că, începând cu mijlocul lunii octombrie 2024, când a inaugurat aparatul de zbor, Brăiloiu a decolat cu avionul său de 32 de ori, iar pe ruta Nisa – București și retur de aproape 10 ori! Să mai spunem că a reușit chiar și mai multe zboruri într-o zi, plecând de la București la Nisa, iar de acolo la Palma de Mallorca… Pentru ca, trei zile mai târziu, să revină în capitala României. Nu este, însă, singura observație.

Are cel mai scump avion privat din România

Așa cum scriam mai sus, George Brăiloiu și-a deschis Dokia Capital, specializată în tehnologia blockchain, dedicată pieței crypto, pentru ca anul trecut să devină și operator aerian cu firma Dokia Air. Aceasta este compania care va opera propriul Falcon 2000LXS, avion privat pentru care a plătit nu mai puțin de 34 de milioane $. Despre acest avion – ne referim la Falcon 2000LXS – se afirmă că este un soi de Bugatti Veyron al aviației. Este cel mai scump avion privat înregistrat în România și are o autonomie de peste 7.400 km. De asemenea, are cele mai avansate caracteristici tehnologice, aducând mai multă siguranță, fiabilitate și confort pasagerilor. De aceea și costă aproximativ 34 de milioane $, în funcție de opțiunile oferite, iar Dassault vinde doar câteva unități pe an.

Brăiloiu însă n-a avut o problemă să-l achite. ”Regele cryptomonedelor” din România este unul dintre jucătorii de top de pe piața de real estate, dar și un rafinat colecționar. El a intrat în atenția presei în 2011, când a cumpărat cu peste 400.000 de euro, la o licitație desfășurată la Paris, manuscrisele eseistului și filosofului Emil Cioran, pe care le-a donat ulterior Bibliotecii Academiei. De atunci, numele său a fost asociat cu mai multe tranzacții spectaculoase. Una dintre acestea a fost și preluarea clădirii istorice Casa Braikoff, contra sumei de 24 milioane de euro, după ce acest monument fusese cumpărat inițial de One United Properties și inclus într-un proces de restaurare.

Miliardarul român este, așadar, considerat unul dintre cei mai activi din zona imobiliarelor de lux, dar are și alte hobbyuri costisitoare. El este și proprietarul a trei ambarcațiuni de lux – o barcă cu motor, un iaht și un velier – localizate în Italia. Barca cu motor este model Riva Aquariva Super, iar iahtul este de tip Bavaria Vision 50 și este denumit Hakuna Matata. În ce privește velierul, acesta este un model de competiție, marca Club Swan 42, care poate ajunge și la 300.000 de dolari. Iar numele velierului este Natalia, după soția patronului KDF Energy, Natalia Brăiloiu, născută în Republica Moldova.

