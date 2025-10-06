Alex Bodi iubește din nou, după despărțirea de Ancuța! Cum și-a oficializat relația cu Gabriela, noua cucerire

Alex Bodi și Ancuța s-au despărțit! Afaceristul pare că nu se va așeza nici de această dată la casa lui, sau cel puțin nu cu Ancuța. Dacă totul mergea, cât de cât, pe un drum bun, normal, cu despărțiri și împăcări, așa cum ne-a obișnuit Bodi deja, relația dintre cei doi s-a încheiat definitiv. Și asta nu e tot. Alex Bodi s-a reîntors la Gabriela.

Relațiile sentimentale ale lui Alex Bodi continuă să fie un subiect tot mai discutat. Afaceristul cunoscut pentru aparițiile sale controversate și pentru relațiile sale intense, dar deseori imprevizibile, a dat din nou de înțeles că lucrurile cu Ancuța nu mai funcționează. Recent, păreau că și-au găsit echilibrul, chiar dacă drumul lor a fost plin de certuri, despărțiri și împăcări. Afaceristul a oferit recent un interviu pentru CANCAN în care spunea că între el și Ancuța totul este bine, dar la doar câteva zile sentimentele lui Bodi s-au schimbat la 180 de grade. (VEZI AICI INTERVIUL)

Cu doar 3 zile în urmă, CANCAN vă prezenta o întreagă poveste de „amorezați”. Cei doi s-au întâlnit în Nuba și pare că atunci când o vede pe Gabriela, afaceristului i se aprind călcâiele. După o noapte de pomină, petrecută împreună, cum altfel, Alex Bodi a decis să se reîntoarcă la vechea dragoste și să o uite definitiv pe Ancuța. (VEZI AICI)

La câteva săptămâni în care păreau să fie împreună și promiteau o relație mai stabilită, lucrurile au luat o direcție neașteptată. Alex Bodi a anunțat oficial că s-au despărțit prin un mesaj postat pe rețelele de socializare, și că Ancuța este o fată disponibilă.

„Ca să nu fie loc de interpretări şi alte discuții, va anunţ personal ca „relația „mea cu domnișoara Ancuţa a luat sfârşit. Fiecare mergem pe drumul lui și fiecare e responsabil pentru acțiunile lui!

Asa ca, astia care ati stat mereu la pândă, să știți ca e singura fata și nu mai are absolut nici o legătură cu mine! Pace și iubire tuturor!”, a transmis Bodi.

La scurt timp, și Ancuța a reacționat, sugărand că motivul despărțirii ar putea fi legat de comportamentul imprevizibil al lui Alex, dar și de faptul că acesta nu și-a ținut bine promisiunile.

„Ma bucur sa clarific ca relaţia mea cu protagonistul celor mai dramatice telenovele a luat sfârșit. Spoiler alert: fetelor, să nu credeţi ca el este singur, doar relația cu mine s-a încheiat, celalalte încă rulează.

Keep watching…”, a scris ea pe Instagram.

Alex nu a stat prea mult singur. Gabriela, una dintre fostele lui iubite, a publicat pe Instagram un story din mașina lui, marcând o reapariție care nu a trecut neobservată. Se pare că gestul ar fi o dovadă clară că Alex s-a întors la Gabriela, femeia care pare să aibă un loc special în viața lui.

În ultima perioadă, el a fost mereu înconjurat de femei frumoase, iar relațiile lui au fost adesea pline de scenarii spectaculoase, evenimente publice și scenarii dramatice. Deși a spus în trecut că vrea stabilitate, realitatea arată că îi este greu să rămână într-o relație constantă.

