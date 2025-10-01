Cum a vrăjit-o Alex Bodi din nou pe Ancuţa, după ce a comis-o! Fosta iubită, mărul discordiei?! “E o femeie dificilă când vine vorba despre…”

Alex Bodi vorbește despre relația cu Anca, după ce au trecut printr-un moment mai dificil și au șters pozele de pe rețelele de socializare. Milionarul povestește cum a împăcat-o pe șatenă după ce a comis-o… puțintel! Ba mai mult, pentru CANCAN.RO, afaceristul spune și cum s-a intersectat în club cu Gabriela, fosta iubită, și ce s-a ascuns în spatele acestei întâlniri.

Deși sunt de puțin timp împreună, Alex Bodi și Anca au trecut deja printr-o mică problemă în cuplu, care i-a determinat să șteargă toate pozele împreună de pe rețelele de socializare. Chiar și așa, milionarul a știut cum să o împace pe șatenă, iar acum lucrurile sunt roz din nou în relația lor! Pozele nu au revenit pe Instagram, însă sentimentele sunt tot acoolo și tot… intense! Așadar, fără probleme în Paradis, susține vedeta.

Dar Instagram-ul nu are nicio legătură cu viața reală. Am zis-o de foarte multe ori. Da, suntem împreună. Am fost certați puțin. Știi că sunt o fire mai explozivă. Câteodată mai fac greșeli, că sunt copil. Am 25 de ani și mai greșesc. Sincer, spre deosebire de alte femei sau hai să nu vorbesc de alte femei, nu există condiții sau premii sau mize care ar împăca-o. Am împăcat-o cum știu eu mai bine! Să știi că e o femeie dificilă când vine vorba despre lucruri de genul, dar știi vorba aia, dacă îți ceri scuze, greșeala pe jumate e iertată. Așa că am fost sinceri, am spus niște lucruri, niște greșeli pe care le-am făcut, le-am recunoscut, a spus Alex Bodi, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Alex Bodi, întâlnire de gradul zero cu fosta

Și cum căile dragostei sunt fooooarte încurcate, mai ales în anturajele din Capitală, recent, Alex Bodi a dat nas în nas cu Gabriela, femeia cu care s-a iubit înainte să se cupleze cu Anca! În ciuda intersectării dintre ei doi, omul de afaceri susține că nu mai are nimic de împărțit cu aceasta și că totul a fost doar o simplă coincidență!

Da, cu siguranță, 100% a fost o întâmplare. Eu am spus și vă repet, în majoritatea relațiilor sau ex-relațiilor mele, nu trebuie să considerăm că trebuie să existe un final tragic, o despărțire de asta dramatică, blocaje, înjurături. Te poți despărți, mai ales dacă mai și dai de persoana respectivă, pe diplomație, să zic așa. Cu fata respectivă ne salutăm și fiecare cu viața lui!, a spus Alex, despre Gabriela.

Ce părere are Anca despre aceste întâmplări legate de fostele partenere, însă?!

Acum gelozia e necesară, și eu sunt gelos, și tu ești geloasă, când iubești și te interesează cineva, doar că gelozia nu trebuie mărită la niște limite, așa, absurde. Nu, nici nu mi-a cerut niciodată telefonul, chiar pe bune, niciodată! Și nu am dat telefonul. Ah, că vreau eu să-ți arăt, să-ți demonstrez eu niște chestii, asta e partea mea, dar nu mi-a cerut, a încheiat fostul Biancăi Drăgușanu, pentru CANCAN.RO.

