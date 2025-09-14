Acasă » Exclusiv » Fosta iubită a lui Alex Bodi l-a zăpăcit complet şi a uitat de nevastă! Şi-a riscat familia pentru focoasa Gabriela

Fosta iubită a lui Alex Bodi l-a zăpăcit complet şi a uitat de nevastă! Şi-a riscat familia pentru focoasa Gabriela

14/09/2025
Gabriela, focoasa brunetă care i-a furat cândva inima lui Alex Bodi, pare să fie urmărită de o adevărată epidemie de tatuaje. După ce afaceristul și-a imprimat pe piele cifrele angelice 11:11, identice cu tatuajul ei, acum o altă poveste  ia o turnură demnă de un scenariu de telenovelă. De data aceasta, protagonistul nu este vreun milionar cunoscut sau vreo vedetă, ci un bărbat misterios, orbit de pasiunea pentru Gabriela, care a apelat la un gest neașteptat (mai ales pentru soția lui). CANCAN.RO are toate detaliile poveștii, pe care le vom parcurge în rândurile de mai jos. 

Un gest extrem, făcut în secret, ca dovadă supremă de dragoste. Poate suna familiar la prima vedere, luând în considerare faptul că nu de mult, v-am dezvăluit o altă situație care s-a lăsat cu…marcaje permanente pe piele. Alex Bodi a fost inspirat de tatuajul pe care Gabriela îl are la dublu, atât pe coaste, cât și pe antebraț, așa că zile trecute nu a mai stat pe gânduri și și-a tatuat și el ora 11:11, un număr ce are conotații magice și semnifică transformare, vindecare și trezire spirituală. Se pare că bruneta reușește să influențeze mai multe persoane, sau mai bine spus, în cazul de față, să sucească minți.

Vă reamintim faptul că Gabriela deține un business de succes, în domeniul bijuteriilor și al piercing-urilor, pentru care, bineînțeles, a gândit un logo personalizat, care să o reprezinte. Mai exact, litera G și un diamant mic. Unde a ajuns logo-ul fostei lui Bodi? Este foarte interesant și năucitor în egală măsură. Stați alături de noi!

Logo-ul fostei lui Alex Bodi, tatuat de un bărbat căsătorit

Se mai îndrăgostește lumea, dar puțin ajung să își piardă mințile în așa hal încât să uite de nevasta de acasă și să mai treacă și pe la salonul de tatuaje și să-și marcheze pe viață sentimentele, direct pe piele. Însă un admirator, care o iubea în secret pe brunetă, a realizat că singura legătură pe care ar putea-o avea cu ea este să-și tatueze logo-ul ei pe braț. Dar ce facem cu soția de acasă? Oare nu s-a gândit că va vedea tatuajul și va intra la bănuieli? Evident că așa s-a întâmplat. Femeia a văzut „boacăna” făcută de soțul amorezat și așa cum era de așteptat, s-a gândit la ce e mai rău.

Un bărbat și-a tatuat logo-ul Gabrielei, fosta lui Alex Bodi.
Un bărbat și-a tatuat logo-ul Gabrielei, fosta lui Alex Bodi.

A făcut rost de numărul de telefon al Gabrielei și a sunat-o, disperată. Cu lacrimi în ochi, soția trădată a întrebat-o ce legătură este între ea și partenerul ei de viață, însă fosta lui Alex Bodi a fost, bineînțeles, șocată și a încercat să o liniștească, spunându-i că nu îl cunoaște și că nu au discutat niciodată. Și iată cum Gabriela a ajuns, fără voia ei, să stârnească o adevărată dramă. Care va fi următoarea victimă, rămâne de văzut.

