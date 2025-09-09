Acasă » Exclusiv » Trecutul nu-i dă pace lui Alex Bodi! Musculosul şi-a făcut „marcaj permanent” asortat cu fosta

Trecutul nu-i dă pace lui Alex Bodi! Musculosul şi-a făcut „marcaj permanent” asortat cu fosta

De: Andrei Iovan 09/09/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Când credeam că Alex Bodi și-a găsit, în sfârșit, liniștea, în brațele Ancuței, mai ales că s-au tot afișat împreună în ipostaze tandre, iată că o nouă intrigă își țese povestea. Și ce poveste, cu…inscripții permanente. Din nou, apare în scenă Gabriela, focoasa brunetă cu care afaceristul a avut o legătură în perioada în care Ancuța era pusă pe pauză. Musculosul și-a făcut un tatuaj interesant, mai exact cifrele 11:11, dar surpriză! Gabriela poartă pe piele același simbol! Se pare că trecutul nu a fost dat uitării în totalitate, ba mai mult decât atât, acum, pe cei doi (posibil) foști îi leagă și un marcaj imprimat permanent pe piele. Sau până unul dintre ei decide să „rupă” legătura simbolică cu ajutorul laserului. CANCAN.RO are toate detaliile picante, pe care le veți putea citi în rândurile de mai jos. 

Este cert că Alex Bodi nu ratează nicio ocazie să fie în centrul atenției. Nu mai pomenim de fostele lui relații de lungă durată, care au fi putut cu ușurință să reprezinte scenariul unei telenovele cu 10 sezoane. Încurcăturile au continuat și mai aprig în ultima vreme, atunci când milionarul a jonglat cu iubitele cum a vrut. Un „du-te, vino” amețitor cu Ancuța, iar în perioadele de pauză, a mai tatonat terenul cu frumoasa Gabriela, cu care nu s-a afișat în mod oficial, însă au existat semne. Ca și acum, de altfel.

Alex Bodi și-a făcut un tatuaj identic cu cel al Gabrielei. sursă - social media.
Alex Bodi și-a făcut un tatuaj identic cu cel al Gabrielei. sursă – social media.

Pare-se că Bodi nu și-a putut-o scoate din minte pe femeia care înfrumusețează corpurile vedetelor cu bijuterii prețioase, așa că și-a dorit că marcheze legătura dintre ei cu un gest neașteptat. Practic, a dat „copy-paste” tatuajului pe care bruneta deja îl avea.

Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și care este cuantumul sumei
Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și...

Alex Bodi, tatuaj la indigo cu Gabriela

Musculosul, mândru nevoie mare, și-a expus proaspătul tatuaj într-un story pe Instagram, coincidență (sau nu), exact în aceeași perioadă în care și Gabriela a postat un story similar, în care i se vedea tatuajul pe antebraț. Interesant este faptul că bruneta are același tatuaj nu doar pe mână, ci și în zona coastelor, așadar, cu siguranță are o însemnătate aparte pentru ea. Iar acum, are și pentru Bodi!

Tatuajul cu ora 11:11 este mai mult decât o simplă cifră, este considerat un număr al îngerilor, care semnifică trezire spirituală, transformare, vindecare și are o conotație magică, menit să ghideze și să-l protejeze pe cel care poartă aceste cifre în diverse forme. Probabil afaceristul a fost impresionat și deopotrivă inspirat de Gabriela, așa că s-a „însemnat” și el, culmea, tot pe braț, doar că în altă zonă. Ar fi bătut prea tare la ochi dacă și l-ar fi făcut exact în același loc. Oare vrea să-i transmită vreun mesaj fostei, sau poate relația se va reînnoda? Ancuța cum se raportează oare la toată această „sincronicitate cosmică”? Rămâne de văzut. Noi vă vom ținem la curent cu toate detaliile!

CITEȘTE ȘI: Alex Bodi a „divorţat” de Ancuţa, dar nu a rămas burlac! Musculosul a combinat o sexy brunetă după un an de tatonări

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:
Iți recomandăm
S-au despărţit, s-au împăcat, dar problemele pare că nu s-au rezolvat! Iuliana Pepene l-a “săgetat” pe iubi, apoi…
Exclusiv
S-au despărţit, s-au împăcat, dar problemele pare că nu s-au rezolvat! Iuliana Pepene l-a “săgetat” pe iubi, apoi…
BOMBA momentului în showbiz! Cătălin Scărlătescu s-a amorezat de o arhitectă tinerică! Relația cu Doina Teodoru e istorie
Exclusiv
BOMBA momentului în showbiz! Cătălin Scărlătescu s-a amorezat de o arhitectă tinerică! Relația cu Doina Teodoru e istorie
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
Mediafax
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
Gandul.ro
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație:...
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova...
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Mediafax
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la...
Parteneri
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
Click.ro
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din...
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
WOWBiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime...
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț:
Antena 3
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o...
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Digi 24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj azer. De unde ar putea proveni
Digi24
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj azer. De unde...
Sensul giratoriu 2025: Este legal să mergi înainte dacă te afli pe banda 2? Cine are prioritate în „rotundă”
Promotor.ro
Sensul giratoriu 2025: Este legal să mergi înainte dacă te afli pe banda 2? Cine...
Naștere surpriză la Spitalul Târgu Jiu! O femeie a născut fără să știe că este însărcinată
kanald.ro
Naștere surpriză la Spitalul Târgu Jiu! O femeie a născut fără să știe că este...
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel...
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
kfetele.ro
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de...
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
WOWBiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
observatornews.ro
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru...
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Toamna în grădină: top scule Parkside ieftine disponibile la Lidl
go4it.ro
Toamna în grădină: top scule Parkside ieftine disponibile la Lidl
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Vedeta Antena 1, la un pas de sinucidere din cauza soțului ei: „S-a despărțit de mine și m-a obligat să fac avort.. Îngrozitor prin ce a putut trece. Cel mai zguduitor detaliu pe care l-a făcut public
Viva.ro
Vedeta Antena 1, la un pas de sinucidere din cauza soțului ei: „S-a despărțit de...
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
Fanatik.ro
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00....
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi Tamaș
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express...
Bani pentru moștenitori după un deces. Reguli succesiune în România. Documentul ce nu poate lipsi din dosar
Capital.ro
Bani pentru moștenitori după un deces. Reguli succesiune în România. Documentul ce nu poate lipsi...
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
Romania TV
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit....
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Go4Games
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Anunțul MAI despre cărțile de identitate electronice. Ce se întâmplă cu românii care au depus deja cerere
Capital.ro
Anunțul MAI despre cărțile de identitate electronice. Ce se întâmplă cu românii care au depus...
Electrocasnicele care consumă cel mai mult curent. Cum poți reduce factura la energie
evz.ro
Electrocasnicele care consumă cel mai mult curent. Cum poți reduce factura la energie
Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și care este cuantumul sumei
Gandul.ro
Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și care este...
Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!
as.ro
Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
VIDEO WOW! Emilia Ghinescu a apărut așa și internetul a luat foc. Apariția interpretei de muzică populară este de-a dreptul hipnotizantă. Vezi IMAGINILE care au înnebunit fanii
radioimpuls.ro
VIDEO WOW! Emilia Ghinescu a apărut așa și internetul a luat foc. Apariția interpretei de...
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost posibilă, de fapt, tragedia: ”N-a lăsat niciun bilet, nimic”
Fanatik.ro
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost posibilă,...
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani
Fanatik.ro
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu...
Știrile zilei, 4 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 4 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-au despărţit, s-au împăcat, dar problemele pare că nu s-au rezolvat! Iuliana Pepene l-a “săgetat” ...
S-au despărţit, s-au împăcat, dar problemele pare că nu s-au rezolvat! Iuliana Pepene l-a “săgetat” pe iubi, apoi…
BOMBA momentului în showbiz! Cătălin Scărlătescu s-a amorezat de o arhitectă tinerică! Relația ...
BOMBA momentului în showbiz! Cătălin Scărlătescu s-a amorezat de o arhitectă tinerică! Relația cu Doina Teodoru e istorie
Marius de la Insula Iubirii dă de pământ cu Oana Monea! Când și ce a vorbit, de fapt, cu ispita ...
Marius de la Insula Iubirii dă de pământ cu Oana Monea! Când și ce a vorbit, de fapt, cu ispita supremă ultima dată: „Nu și-a atins scopul după Insulă”
Francesca Sarao de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre una dintre ispitele masculine: ...
Francesca Sarao de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre una dintre ispitele masculine: ”Cât m-a suportat…”
Mesajul transmis de Daciana Sârbu după ce s-a afișat cu noul iubit. A spus-o public: ”Fericirea ...
Mesajul transmis de Daciana Sârbu după ce s-a afișat cu noul iubit. A spus-o public: ”Fericirea nu este întotdeauna logică”
George Restivan știa că mama Adrianei Bahmuțeanu o să moară. Carmen Harra i-a prezis: ”Am știut ...
George Restivan știa că mama Adrianei Bahmuțeanu o să moară. Carmen Harra i-a prezis: ”Am știut că nu apucă 2026”
Vezi toate știrile
×