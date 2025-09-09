Trecutul nu-i dă pace lui Alex Bodi! Musculosul şi-a făcut „marcaj permanent” asortat cu fosta

Când credeam că Alex Bodi și-a găsit, în sfârșit, liniștea, în brațele Ancuței, mai ales că s-au tot afișat împreună în ipostaze tandre, iată că o nouă intrigă își țese povestea. Și ce poveste, cu…inscripții permanente. Din nou, apare în scenă Gabriela, focoasa brunetă cu care afaceristul a avut o legătură în perioada în care Ancuța era pusă pe pauză. Musculosul și-a făcut un tatuaj interesant, mai exact cifrele 11:11, dar surpriză! Gabriela poartă pe piele același simbol! Se pare că trecutul nu a fost dat uitării în totalitate, ba mai mult decât atât, acum, pe cei doi (posibil) foști îi leagă și un marcaj imprimat permanent pe piele. Sau până unul dintre ei decide să „rupă” legătura simbolică cu ajutorul laserului. CANCAN.RO are toate detaliile picante, pe care le veți putea citi în rândurile de mai jos.

Este cert că Alex Bodi nu ratează nicio ocazie să fie în centrul atenției. Nu mai pomenim de fostele lui relații de lungă durată, care au fi putut cu ușurință să reprezinte scenariul unei telenovele cu 10 sezoane. Încurcăturile au continuat și mai aprig în ultima vreme, atunci când milionarul a jonglat cu iubitele cum a vrut. Un „du-te, vino” amețitor cu Ancuța, iar în perioadele de pauză, a mai tatonat terenul cu frumoasa Gabriela, cu care nu s-a afișat în mod oficial, însă au existat semne. Ca și acum, de altfel.

Pare-se că Bodi nu și-a putut-o scoate din minte pe femeia care înfrumusețează corpurile vedetelor cu bijuterii prețioase, așa că și-a dorit că marcheze legătura dintre ei cu un gest neașteptat. Practic, a dat „copy-paste” tatuajului pe care bruneta deja îl avea.

Alex Bodi, tatuaj la indigo cu Gabriela

Musculosul, mândru nevoie mare, și-a expus proaspătul tatuaj într-un story pe Instagram, coincidență (sau nu), exact în aceeași perioadă în care și Gabriela a postat un story similar, în care i se vedea tatuajul pe antebraț. Interesant este faptul că bruneta are același tatuaj nu doar pe mână, ci și în zona coastelor, așadar, cu siguranță are o însemnătate aparte pentru ea. Iar acum, are și pentru Bodi!

Tatuajul cu ora 11:11 este mai mult decât o simplă cifră, este considerat un număr al îngerilor, care semnifică trezire spirituală, transformare, vindecare și are o conotație magică, menit să ghideze și să-l protejeze pe cel care poartă aceste cifre în diverse forme. Probabil afaceristul a fost impresionat și deopotrivă inspirat de Gabriela, așa că s-a „însemnat” și el, culmea, tot pe braț, doar că în altă zonă. Ar fi bătut prea tare la ochi dacă și l-ar fi făcut exact în același loc. Oare vrea să-i transmită vreun mesaj fostei, sau poate relația se va reînnoda? Ancuța cum se raportează oare la toată această „sincronicitate cosmică”? Rămâne de văzut. Noi vă vom ținem la curent cu toate detaliile!

