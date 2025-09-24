Împăcarea momentului în showbiz! L-a iertat după ce a tradus-o pe față

Încurcate sunt căile iubirii, mai ales în ceea ce îl privește pe Alex Bodi. După despărțirea oficială și definitivă de Ema Uta, viața sentimentală a musculosului a fost un adevărat roller coaster, cu care e greu să ții pasul. Ei bine, recent, se pare că o nouă schimbare s-a produs în viața afaceristului, iar fosta a reapărut în peisaj. Astfel, cei doi marchează împăcare momentului în showbiz.

Este cert că Alex Bodi nu ratează nicio ocazie să fie în centrul atenției, mai ales atunci când vine vorba de poveștile de iubire. Nu mai pomenim de fostele lui relații de lungă durată, care au fi putut cu ușurință să reprezinte scenariul unei telenovele cu 10 sezoane. Ne rezumăm la ultimele, dar și acestea sunt greu de înțeles. Cert este că acum Alex Bodi a marcat o nouă împăcare, iar Ancuța a apărut, din nou, în peisaj. Cel puțin asta arată postările din mediul online.

Împăcarea momentului în showbiz

În ultima perioadă, Alex Bodi a avut un „du-te, vino” amețitor cu Ancuța, iar în perioadele de pauză, a mai tatonat terenul cu frumoasa Gabriela, cu care nu s-a afișat în mod oficial, însă au existat semne. Cei doi păreau să fie împreună, și-au făcut și tatuaje identice și părea că încearcă să construiască o relație frumoasă.

Însă, se pare că Alex Bodi a reconfigurat, din nou, traseul și s-a întors la Ancuța. Deși nu au comunicat oficial că sunt împreună, postările din mediul online par să îi trădeze, iar ochii vigilenți au observat imediat ce se întâmplă cu ei.

Mai exact, se pare că atât Alex Bodi, cât și Ancuța se află în Cluj. Iar dacă asta nu este o dovadă suficientă că sunt, din nou, împreună, cei doi postează în mediul online fotografii din fix aceleași locații. Internauții au fost vigilenți și au observat imediat asta, iar concluziile sunt ușor de tras.

Se pare că Ancuța a trecut peste escapadele lui Alex Bodi și i-a mai dat o nouă șansă. Rămâne de văzut dacă de această dată relația celor doi o să fie una de durată și dacă afaceristul s-a cumințit. Până atunci este cer că aceștia se tatonează, din nou, iar de data aceasta pare că Gabriela a dispărut din peisaj.

Fosta iubită a lui Alex Bodi l-a zăpăcit complet şi a uitat de nevastă! Şi-a riscat familia pentru focoasa Gabriela

Alex Bodi, sărut pasional cu Ancuța, în văzut tuturor! Femeile care-l pândesc pe ”musculos” vor vărsa lacrimi amare! Totul e pierdut!