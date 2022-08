Un mega miliardar al României și-a măritat fata cu un smecher din crypto. CANCAN.RO are toate detaliile + de ce a lipsit celebrul cântăreț Al Bano de la eveniment

Ioan Niculae și-a măritat fiica, pe Adina, cu un tânăr de bani-gata, pe nume Ovidiu Toma, fost partener de afaceri cu Alex Bodi. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detalii și informații direct de „la sursă”. Am aflat, totodată, motivul pentru care celebrul Al Bano, care ar fi trebuit să susțină o reprezentație unică, a fost „sărit” din schemă.

Ovidiu Toma este alesul inimii Adinei Niculae, fiica celui mai bogat român la un moment dat, Ioan Niculae. Petrecerea de nuntă a avut loc la Hotel Sinaia, într-un cadru fastuos, în prezența a aproximativ 150 de invitați, aleși pe sprânceană. Evenimentul vine la doar trei luni după ce Ioan Niculae a fost eliberat din penitenciar. Surprinzător, cheful nu a fost unul extravagant, potrivit informațiilor CANCAN.RO. Reporterii publicației noastre l-au contactat chiar pe mire pentru a detalia legat de momentul frumos din viața lui:

„Sunt în jur de 130-150 de invitați. Nu a fost nimic extravagant, din contră. Au fost prezenți prietenii apropiați și rudele. Nu au fost vedete invitate sau actori… Au fost mătușile noastre, bunicile, rude de la țară… A fost o nuntă tradițional românească. Cu sarmale, cu cârnați… Au cântat doar români, nu m-am ocupat eu, ci fetele. A fost o nuntă clasic românească, în niciun caz ceva ieșit din comun. Nici vorbă! Am păstrat tradițiile„, a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ovidiu Toma.

În ciuda declarațiilor modeste ale lui Ovidiu Toma, CANCAN.RO a aflat că evenimentul este totuși unul pretențios. Se pare că mirii au hotărât ca nunta să țină două zile (sâmbătă și duminică), iar invitații să respecte către un dress code pentru fiecare zi. Printre invitați s-au numărat mai multe nume grele, printre care și fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitică Dragomir.

(NU RATA: REGINA SOSELELOR! AM INTALNIT-O IN TRAFIC PE MOSTENITOAREA CELUI MAI MARE MILIARDAR ROMAN! VEZI CE MASINA CONDUCE ACEASTA!)

De ce nu a fost Al Bano prezent la nunta fiicei lui Ioan Niculae

Interesant este faptul că mega-cunoscutul artist Al Bano ar fi trebuit să susțină o reprezentație la eveniment. Totul, însă, a picat. Iar mirii s-au orientat către artiști români.

„Era invitat pentru data pe care am schimbat-o, am avut unele probleme cu locația. Weekend-ul acesta nu poate, este la o nuntă din Oradea din ce am înțeles„, ne-a mai declarat mirele.

La rândul lui, Ioan Niculae a oferit o declarație pentru CANCAN.RO, referitor la eveniment: „Sunt fericit, le urez casă de piatră și multă fericire!„.

(VEZI AICI: IPOSTAZA IN CARE NU A MAI FOST VAZUTA NICIODATA O FIICA DE MILIARDAR. ADINA NICULAE, ANGAJAT MODEL LA FIRMELE TATALUI!)

Ovidiu Toma, partener de afaceri cu Alex Bodi

Adina, nimeni alta decât moștenitoarea averii lui Ioan Niculae, cel mai bogat român la un moment dat, este o prezență foarte discretă. Rar apare în fotografii! De partea cealaltă, Ovidiu Toma, alături de Alex Bodi, Harald Seiz și Josip Heit sunt fondatori ai Karatbars International, o companie care și-a creat propria criptomonedă, KaratGold Coin (KBC). Sursele CANCAN.RO dezvăluie însă că ginerele lui Ioan Niculae și Alex Bodi nu mai sunt în acest moment în relații apropiate, după ce au fost ceva neînțelegeri financiare legate de business-ul pe care l-au pus pe picioare.

Compania ar fi dezvoltat un sistem de plăți bazat chiar pe aur, spun cei patru acționari, pentru a permite clienților să tranzacționeze online sau fizic cu CashGold.

Socrul lui T0ma a fost considerat multă vreme cel mai bogat român!

Ioan Niculae este fondator al InterAgro, cel mai mare conglomerat de agricultură și îngrășăminte din România, dar are investiții și într-o centrală de cogenerare, precum și un hotel deținut la Marea Neagră. Echipa Astra Giurgiu a fost ținută azi de zile de Niculae în prima ligă din România la un nivel înalt, reușind chiar să câștige campionatul în 2016. Niculae a fondat Consiliul Investitorilor Români, care se dorește a fi una dintre principalele organizații de profil. Este un vânător pasionat, pasiune pe care i-a transmis-o și fiicei sale, Adina.

Domeniul lui Niculae de la Zimnicea este unul impresionant, întinzându-se pe câteva hectare. Omul de afaceri mai are în proprietate o casă în București, cu o suprafață construită de 1.800 de mp și curte de 7.000 mp, o casă în Bușteni, de 780 mp și casa de vânătoare, cu domeniu cu vânat, la Fântâna, Teleorman.