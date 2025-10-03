Acasă » Știri » Probleme pentru Alex Bodi în trafic! Ce s-a întâmplat între „musculos” și un polițist: „Se citea frustrarea pe fața lui”

Probleme pentru Alex Bodi în trafic! Ce s-a întâmplat între „musculos” și un polițist: „Se citea frustrarea pe fața lui”

De: Andreea Stăncescu 03/10/2025 | 18:58
Alex Bodi, probleme cu poliția / FOTO: Instagram
Alex Bodi susține că a fost implicat într-un incident abuziv în trafic. Musculosul povestește că a fost oprit și percheziționat de poliție, deși actele sale erau în regulă, iar situația l-a determinat să anunțe că va depune un denunț.

Alex Bodi a povestit pe rețelele de socializare că a fost oprit și percheziționat de poliție într-un mod pe care îl consideră abuziv și nejustificat. Omul de afaceri susține că a fost oprit de două ori pe o distanță de doar 100 de metri, iar la a doua oprire ofițerul și-ar fi dorit să ducă situația „până la capăt”. Conform declarațiilor lui Bodi, comportamentul polițistului a fost diferit de cel al colegilor săi, care s-au purtat ireproșabil, iar tonul și atitudinea acestuia l-au făcut să creadă că avea o problemă personală cu el.

A mai afirmat că, deși documentele sale erau în regulă, împreună cu ceilalți trei pasageri ai mașinii au fost dați jos din vehicul, li s-au solicitat buletinele și toți au fost percheziționați personal, inclusiv corporal. El subliniază că nu are nicio problemă atunci când poliția își face treaba și cooperează mereu, dar consideră că acest comportament a depășit limitele legale.

Cât plătește chirie un muncitor NEPALEZ în București. Câți himalayeni încap într-un apartament
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Alex Bodi va face un denunț împotriva polițistului

Alex Bodi a anunțat că va depune un denunț, prezentând filmările și martorii prezenți pentru a demonstra comportamentul abuziv al polițistului. El le transmite oamenilor legii să ia exemplu de la colegii care respectă legea și subliniază că cetățenii care sunt opriți le plătesc salariile.

„M-a oprit de 2 ori in 100 m, iar la a doua a spus că vrea să ducă abuzul până la capăt! Pe lângă faptul ca vorbea ironic şi i se citea frustrarea pe faţa lui, iar comportamentul lui a fost extrem de diferit de cel al colegilor lui care a fost ireproșabil, probabil dl milițian avea ceva personal cu mine şi după ce a văzut ca eram total in regula cu actele, ne-a dat jos din maşină pe toți 4 și ne a cerut buletinele apoi a percheziționat PERSONAL maşina şi pe toti din maşină, chiar şi corporal! Eu vreau doar să ştiu de ce asemenea abuz şi dacă e perfect legal!
NU am o problemă când mă opresc organele de poliţie şi cooperez mereu, dar stimate domn dvs. o să vă fac un denunț…iar acolo voi da restul de filmări şi suntem 4 martori, ca să nu aveți cum să negați comportamentul dvs. abuziv şi nejustificat! Indicat ar fi să luaţi exemplu de la colegii dvs. care nu fac abuz în serviciu şi să vă reamintiți zilnic ca noi „ăştia” pe care-i opriţi vă plătim salariul, din bani plătiți lunar către stat! Mulțumesc frumos”, a scris Alex Bodi pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Cum a vrăjit-o Alex Bodi din nou pe Ancuţa, după ce a comis-o! Fosta iubită, mărul discordiei?! “E o femeie dificilă când vine vorba despre…”

Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat ”Jihadul” în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă

