Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat ”Jihadul” în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă

Gabi Tamaș nu se lasă! Faima de bad-boy al fotbalului autohton, bine, acum s-a transferat în showbiz, nu-i dă pace, iar în început de weekend, a lovit din nou. A ieșit, însă, șifonat, dar mândru, probabil, că l-a ”defrișat” pe Alex Bodi, care-i terfelise prietenul, Dan Alexa, alături de care a câștigat ”Asia Express”. Evenimentele s-au derulat într-un celebru restaurant din nordul Capitalei, în urma cărora fostul fotbalist s-a ales cu interdicție. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Gabi Tamaș nu se lasă. Pata pe Bodi e mare, o spun faptele înregistrate zilele trecute, în restaurantul It Cucina. Câștigătorul ”Asia Express” și-a făcut prezența, și-a luat locul la masă și a început distracția. Doar că, la un moment dat, și-a amintit de Bodi, pe care, este evident, nu-l uită, că doar prietenul la cataramă, Dan Alexa, a avut de suferit din cauza ”musculosului”. Așa că a trecut, imediat, la… microfon!

Gabi Tamaș, dat afară din restaurant de bodyguarzi, după un mega-scandal! A primit și interdicție

Da, la microfon, nu e o figură de stil! Tamaș s-a înfipt în obiectul muncii unui lăutar care întreținea atmosfera, i l-a smuls din mână și, atunci, a început show-ul, unul mai ceva decât la ”Asia Express”. Ținta: Alex Bodi! A legat câteva ”versuri” la adresa ”musculosului”, apoi a renunțat. Dar scandalul abia începuse și…

A fost dat afară din restaurant, ba a luat și un ”căpăcel” de la unul dintre oamenii de pază. Spiritele păreau că s-au calmat, dar de unde! Gabi Tamaș nu cedează așa de ușor. A găsit motivul să revină acolo unde-și făcuse ”fenta”.

A spus că merge să achite nota de plată și a fost lăsat. Doar că, odată intrat în restaurant, și-a făcut de cap, din nou. A sărit la bodyguardul care-l ”altoise”, dar nu a mai ajuns să finalizeze. A fost luat pe sus și aruncat, din nou, în stradă. Mai mult, i s-a transmis că, începând din acel moment, are interzis la It Cucina!

