Alex Bodi o atacă din nou pe Ramona Olaru după despărțirea de Steve Ant! Ce mesaj i-a transmis afaceristul: „Următoarea țintă e arab”

Relația dintre Ramona Olaru și artistul grec Steve Ant, care la început părea una promițătoare și atent ferită de expunerea publică, ar fi ajuns, la final după doar câteva luni de la momentul în care cei doi au început să apară împreună. Povestea lor a atras rapid atenția publicului, mai ales după ce au fost surprinși în mai multe ipostaze care sugerau o apropiere reală, deși inițial au preferat să își păstreze discreția și să nu confirme oficial natura relației.

Totuși, în ultima perioadă, semnalele venite din zona publică și din activitatea lor online au sugerat că lucrurile s-ar fi schimbat. Interacțiunile dintre ei au devenit mai rare, iar dinamica afișată pe rețelele de socializare a lăsat impresia unei distanțări. Chiar dacă încă există indicii că se urmăresc reciproc pe platformele de social media, nu mai pare totul roz între ei. Internauții au reacționat imediat, iar printre aceștia s-a numărat și Alex Bodi care a ținut să îi transmită un mesaj asistentei de la Neatza.

Ce mesaj i-a lăsat Alex Bodi

Printre vocile care au reacționat la această expunere se numără și Alex Bodi, cunoscut pentru pozițiile sale tranșante în spațiul public. Acesta ar fi reluat discuția din mediul online și ar fi transmis, într-o formă ironică și critică, că ideea conform căreia banii ar defini fericirea într-o relație este una discutabilă.

În același timp, mesajele sale au continuat în aceeași notă sarcastică, sugerând că viitoarele preferințe ale vedetei s-ar putea orienta către parteneri foarte înstăriți, făcând referiri metaforice la diferite naționalități și stereotipuri.

„Banii nu aduc fericirea și dacă îi ai…iar dacă nu, nasoleanu’!!acum cântă în araba…cu uleiul de măsline nu s a înțeles bine !!! ”, a transmis Alex Bodi.

Aceasta nu ar fi prima dată când Alex Bodi comentează în mod indirect sau direct subiecte legate de Ramona Olaru. De fiecare dată când vedeta a devenit subiect de discuție în mediul online, reacțiile nu au întârziat să apară din partea lui Bodi.

Ce spunea Alex Bodi cu ceva timp înainte despre Ramona Olaru

Acum ceva timp, invitată în podcastul lui Jorge, Ramona Olaru a stârnit un adevărat val de reacții după ce a vorbit despre bărbați și bani fără menajamente. Vedeta nu s-a ferit să-și exprime criteriile și să explice că nu mai acceptă parteneri pe care îi consideră „săraci”. Nici atunci Ramona nu a fost uitată de Alex Bodi.

”Nu am nimic personal cu nimeni, doar că urăsc falsitatea și perversitatea asta. Lejeritatea cu care vorbesc ele de bani și parte financiară, dar nimic de iubire sau ce aport au ele într-o relație! Un om cu bani selectează mereu femeile și poate avea ca ea 10 lunar. Dacă ea crede ca apărând la TV e vreo divă și unii trebuie să-i facă ei toate poftele, se înșeală amarnic. Și doar “săracii” cu câțiva euro o vor băga în seamă. Nu are ea sânge regal sau a trăit numai în medii habsburgice sau ludovice, să i se cuvina milionari 😂😂O femeie independentă cum se crede ea trebuie sa vorbească altfel, mai ales la TV, dacă vrea sa fie un exemplu… Așa e doar un exemplu al femeilor pe interes. Și mai bine să-și vadă lungul nasului… Că trecutul ei nu e prea wow, nici escapadele ei cu unul, altul, prin vacanțe pentru bani! Nu toți suntem proști sau săraci cum ne crede ea. Sau ea să fie fie vreo specială sau vreun star cum se crede!😂”, a declarat afaceristul pentru CANCAN.RO.

