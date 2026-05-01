Răzvan Kovacs a recunoscut. I-a fost sau nu infidel Emei Oprișan

Răzvan Kovacs a răspuns la una dintre cele mai mari curiozități. Fostul concurent de la „Insula iubirii” a dezvăluit dacă a înșelat-o sau nu pe Ema Oprișan de când s-au încheiat filmările emisiunii.

DJ-ul se numără printre cei mai cunoscuți foști concurenți de la „Insula iubirii”. Ceea ce l-a adus recent în atenția publicului este situația controversată în care a fost implicat alături de Ema Oprișan.

În prezent, cei doi se află în proces de divorț, iar după separare, Răzvan Kovacs și-a găsit alinarea în brațele Ellei Vișan, și ea fostă concurentă în cadrul aceleași emisiuni TV.

A fost sau nu Răzvan Kovacs infidel

Este deja cunoscut faptul că Răzvan Kovacs s-a bucurat din plin de experiența trăită în Thailanda. Acesta nu a ținut cont de nimeni și a avut o apropiere mai mult decât prietenească cu ispita Daria.

În trecut, Răzvan Kovacs ar fi avut un stil de viață libertin, însă lucrurile par să se fi schimbat radical după experiența trăită în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”. După întoarcerea în țară și împăcarea cu partenera sa, DJ-ul susține că a renunțat complet la comportamentele din trecut.

Invitat recent într-un podcast, fostul partener al Emei Oprișan a făcut declarații surprinzătoare despre relația lor. Acesta a mărturisit că, din momentul în care au decis să își mai acorde o șansă după show, nu i-a mai fost infidel brunetei.

Răzvan a subliniat că experiența din cadrul emisiunii a avut un impact puternic asupra sa și l-a determinat să își reevalueze alegerile și comportamentul. Mai mult, el a lăsat de înțeles că relația lor este acum mult mai stabilă, iar prioritățile sale s-au schimbat, mai ales în contextul în care cei doi au împreună o fetiță.

„Nu! (n.r. nu a mai înșelat-o pe Ema Oprișan). Asta este problema. Toată lumea crede că Răzvan a făcut, a dres. Da, Răzvan a făcut, la trecut. Răzvan s-a schimbat, pentru că și-a dorit liniște. Eu nu m-am schimbat, pentru că voiam o relație de vis. Nu! Am făcut-o, pentru că voiam liniște pentru mine și pentru copiii mei”, a declarat Răzvan Kovacs la un podcast.

De asemenea, în cadrul aceluiași podcast, DJ-ul a explicat ce simte pentru Ella Vișan. Bărbatul a declarat că momentan nu se pune problema de iubire, întrucât relația se află abia în stadiul incipient.

