Scandal între Răzvan Kovacs și Ema Oprișan! De ce a ajuns DJ-ul să apeleze la poliție

Ies la suprafață noi detalii despre relația lui Răzvan Kovacs și Ema Oprișan. Bărbatul a povestit recent că a fost nevoit să apeleze la poliție din cauza fostei soții. Fanii au rămas șocați la aflarea acestei vești, așa că DJ-ul a decis să aprofundeze subiectul și să ofere mai multe detalii despre motivul scandalului.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs nu mai formează un cuplu de ceva timp. Aceștia nu au reușit să semneze actele de divorț, din cauza unei neînțelegeri. Cu toate astea, nimic nu l-a oprit pe fostul concurent de la Insula Iubirii să își întemeieze o nouă relație. El este acum împreună cu Ella, o altă participantă la testul suprem. Recent, a fost invitat în cadrul unui podcast, acolo unde a făcut dezvăluiri uluitoare despre relația cu Ema.

De ce a sunat Răzvan la poliție

Povestea de dragoste dintre cei doi s-a încheiat, însă din rodul iubirii lor a rezultat o fetiță pe nume Luna. Ema mai are un băiețel dintr-o relație anterioară, dar a fost crescut de Răzvan ca pe propriul fiu. Neînțelegerile au dus la separare, iar el și-a găsit fericirea în brațele Ellei. De curând, bărbatul a fost invitat la un podcast și a oferit mai multe detalii șocante. Atunci când DJ-ul a vrut să plece de acasă, fosta parteneră nu îl lăsa să iasă pe ușă, așa că a decis că este momentul să intervină oamenii legii.

I-am spus: >. Și-am sunat. A venit poliția, a deschis ușa, am ieșit afară. Le-am spus: >. Am stat în apel cu 112 până a au ajuns cei din echipaj, pentru că am zis că nu vreau să ajung la alte situații, a mărturisit Răzvan în cadrul podcastului.

Nu a fost singura dată când bărbatul a apelat la ajutorul autorităților. Polițiștii ajunși la fața locului l-au întrebat pe Răzvan dacă își dorește un ordin de protecție împotriva Emei, însă a refuzat.

A mai fost înainte de asta un episod în care a fost implicată poliția. M-au întrebat dacă vrea ordin de protecție împotriva ei și am zis: >, a mai spus bărbatul.

VEZI ȘI: Ce a răspuns Răzvan Kovacs când a fost întrebat dacă o iubește pe Ella Vișan. Raspunsul a surprins

Ella Vişan a răspuns la „întrebarea roşie”! Poate fi Răzvan Kovacs tatăl copiilor ei?