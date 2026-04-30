Lovitură de teatru: Ella Vișan și Răzvan Kovacs participă la Insula Iubirii, din postura de cuplu?

Ella Vișan și Răzvan Kovacs, foști concurenți de la Insula iubirii, formează de puțin timp un cuplu, iar relația lor pare deja cât se poate de serioasă. După ce s-au afișat oficial în online, cei doi au participat împreună în cadrul unui podcast, locul unde au dat din casă vrute și nevrute.

Ella Vișan și Răzvan Kovacs au participat la Insula iubirii în sezoane diferite și alături de alți parteneri (ea alături de Andrei Lemnaru, iar el alături de Ema Orpișan, încă soția lui în acte), însă acum cei doi formează un cuplu, iar relația lor pare să evolueze într-un ritm amețitor.

Ella Vișan și Răzvan Kovacs, viitori concurenți la Insula iubirii?

Prima lor conversație a avut loc în luna martie a acestui an, iar de atunci lucrurile au avansat într-un ritm neașteptat, transformându-se rapid într-o relație de iubire. Mai mult de atât, Ella a venit special din Anglia pentru a participa la podcastul în care au apărut împreună. Așa că întrebarea de pe buzele tuturor este dacă există posibilitatea să revină în show, de această dată, în calitate de cuplu.

Întrebați direct dacă ar accepta să participe la următorul sezon de la Insula iubirii, răspunsurile lor au fost mai mult decât sugestive. Ella a fost cât de poate de categorică și a spus că nu, în timp ce Răzvan a stat pe gânduri și a evitat să răspundă, tăcere care a fost imediat interpretată. Pe principiul că și indecizia este o decizie, Bursucu plusat și a trecut la un subiect mai sensibil: infidelitatea, capitol la care Răzvan a „picat” din nou testul întrebărilor fulger adresate de Bursucu.

Bursucu: Acum se pune întrebarea dacă cei de la Antenă se vor gândi să vă facă o propunere să mergeți în această formulă magică la Insula iubirii. V-ați duce? Ella Vișan: Eu nu m-aș mai duce. Și-a făcut treaba o dată. Bursucu: Care din voi ar pica primul în păcat, în ispită, dacă ați merge la Insula iubirii? Răzvan Kovacs: Nu știu, nu cred. Bursucu: Pe Ella nu o vei înșela niciodată? Răzvan Kovacs: ….. (n.r tăcere) Bursucu: Am înțeles. Ella, tu l-ai înșela vreodată pe Răzvan? Ella: Înșelatul nu începe în pat. Am mai spus asta. Bursucu: Deci nu l-ai înșela niciodată? Ella: Nu Răzvan Kovacs: Pai și la mine de ce ai sărit răspunsul? Bursucu: E pauza lungă, băiatu, iartă-mă că spun.

Reamintim că în tot acest context, atenția este îndreptată spre viața personală a lui Răzvan Kovacs, care încă este soțul Emei Oprișan. Relația lor a fost și încă este extrem de tensionată, mai ales în contextul în care cei doi au împreună o fetiță, iar Ema mai are un băiețel dintr-o relație anterioară, pe care Dj-ul l-a adoptat sufletește. Foștii concurenți de la Insula iubirii comunică în continuare, încercând să limiteze discuțiile exclusiv la subiecte ce țin de copii și de responsabilitățile pe care le au în comun – vezi AICI ce pensie alimentară îi dă Răzvan lunar Emei pentru cei doi copii.

Ce a răspuns Răzvan Kovacs când a fost întrebat dacă o iubește pe Ella Vișan. Raspunsul a surprins

Ce pensie alimentară îi dă Răzvan Kovacs lunar Emei pentru cei doi copii? Motivul pentru care nu s-au înțeles la notar