Ema Oprișan, mesaj tăios pentru Ella Vișan! „Păpușică la început, ca după război câteva ore mai târziu”

Ema Oprișan a revenit în atenția publicului după ce a publicat un mesaj video în care își exprimă nemulțumirile față de Ella Vișan și de fostul ei partener, Răzvan Kovacs. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a transmis un mesaj dur, afirmând că a ajuns într-un punct în care nu mai poate ignora situația.

În mesajul postat, Ema Oprișan vorbește despre presiunea acumulată în urma despărțirii de Răzvan Kovacs, cu care se află în proces de divorț după o relație de durată. Cei doi au împreună o fetiță, iar bruneta este și mama lui Noah, dintr-o relație anterioară. Ea susține că încearcă să păstreze o relație civilizată de dragul copiilor, însă asumarea publică a noii relații a DJ-ului i-ar fi provocat un disconfort vizibil.

Ema Oprișan, mesaj tăios pentru Ella Vișan!

În același context, Ema Oprișan a făcut referire la Ella Vișan, despre care afirmă că folosește filtre excesive în mediul online. Bruneta a explicat că nu obișnuiește să comenteze aspectul fizic al altor persoane, dar a ales să reacționeze după ce a observat diferențe mari între imaginile postate de blondină.

„Știți că niciodată nu mă iau de aspectul fizic al cuiva, maxim critic comportamentul pe care îl are cu mine. Tot eu sunt cea care a spus că și-ar dori ca Instagram-ul să facă o magie și să ne lase să purtăm filtre și pe stradă. De ce? Pentru că sunt femeie și am nemulțumiri legate de modul în care arăt. Pentru că sunt mama a doi copii, sunt obosită, sunt stresată, am cearcăne, etc. Dar, tocmai pentru că așa ne-a lăsat Dumnezeu și noi, totuși, ca femei, ne facem îmbunătățiri…spun și eu: cum poți să apari, în primul story, o păpușică și după șase ore să arăți ca după război? Ăsta e răspunsul unei persoane, adică al unui bărbat, care a postat “M-ați înnebunit cu filtrele astea! Poate sub filtre arătați mult mai bine”. Și, totuși, sub binecuvântarea noastră de cuplu perfect, eu, care despart relații și port numele altcuiva care nu este al meu, întreb: ce-i cu filtrele astea? Că arătați bine împreună!”, a spus Ema Oprişan, pe Instagram.

„Păpușică la început, ca după război câteva ore mai târziu”

Ema Oprișan nu s-a oprit însă la Ella Vișan. Într-un alt mesaj, bruneta a făcut o aluzie directă la Răzvan Kovacs, sugerând că nu s-a simțit apreciată în timpul relației. Aceasta a transmis că și-ar dori ca într-o altă viață să fie bărbat, pentru a înțelege de ce ar fi atât de dificil să iubești o femeie ca ea.

„În altă viață, vreau să fiu bărbat și să găsesc o femeie exact ca mine… să văd și eu unde e marea dificultate în a mă iubi”, a scris aceasta.

