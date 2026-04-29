Ce pensie alimentară îi dă Răzvan Kovacs lunar Emei pentru cei doi copii? Motivul pentru care nu s-au înțeles la notar

Răzvan Kovacs, fostul concurent de la Insula Iubirii, este în mijlocul unui nou scandal, după despărțirea de Ema Oprișan. Cei doi au ajuns la divorț, iar bruneta l-a acuzat pe DJ că a uitat imediat de copii. Ei bine, acum Răzvan răspunde acuzațiilor și spune ce s-a întâmplat, de fapt. Ce pensie alimentară îi dă acesta lunar Emei pentru cei doi copii?

Concurenții sezonului 7 Insula Iubirii, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, au ajuns la divorț, iar despărțirea a fost una cu scandal. Mai mult, toată lumea a fost șocată de faptul că imediat după separare, Răzvan Kovacs a anunțat că trăiește o nouă poveste de iubire cu Ella Vișan, concurentă în sezonul 9 Insula Iubirii.

De asemenea, Ema l-a acuzat că imediat după despărțire acesta a cam uitat de micuți. Mai mult, bruneta a mai spus că atunci când au mers la notar DJ-ul nu a fost interesat prea mult de responsabilitățile pe care le are în continuare ca tată.

What pension alimentară îi dă Răzvan Kovacs lunar Emei pentru cei doi copii?

Invitat recent în cadrul unui podcast, Răzvan Kovacs și-a dorit să lămurească acuzațiile pe care i le-a adus Ema. Acesta a vorbit și despre episodul de la notar în care era acuzat că nu își mai dorește să petreacă timp cu micuții. DJ-ul spune că lumea și-a format o părere greșită, căci pentru el acțiunea de la notar era doar o formalitate pe care nu a pus preț.

De asemenea, Răzvan Kovacs a dezvăluit și ce pensie alimentară îi plătește Emei pentru cei doi copii. Se pare că este vorba despre o pensie alimentară minimă, de doar 700 de lei. Însă, deși aceasta este varianta oficială, DJ-ul o consideră tot o formalitate și spune că este conștient că nu poți crește un copil cu această sumă.

„Răzvan Kovacs: Era vorba strict legislativ sau pentru hârtii, ce trebuia scris acolo. Era vorba de suma de 700 de lei, pensie alimentară, minimul cât se poate trece acolo. Dar pentru mine era infim, adică nu conta ce scrie acolo, eu sunt conștient de ce bani ai nevoie să crești un copil. Aș fi idiot să zic vreau să-i dau 700 de lei. Și a zis, trece un timp acolo, notara la care eram, trece, trebuie să treci două zile în care poți să-i vezi. Un program de la 7 la… Tu să știi că ai obligația asta zilnic. Că tu stai mai mult, că dai mai mult. Este strict problema ta. Nu te încurcă cu nimic sau nu-ți ia nimeni chestia asta. Bursucu: Și de ce n-ai scris că vreau să-i văd permanent?

Răzvan Kovacs: Nu poți. Este vorba de niște chestii legale care trebuie… Bursucu: Păi ok, de luni până vineri, o săptămână cu o săptămână, ca la judecătorie. Vreau să îi văd o săptămână eu, o săptămână mama. Un weekend eu sau la două weekend-uri sau cum se face. Răzvan Kovacs: Alegerea programului nu a fost făcută strict de mine, a fost făcută în funcție de programul meu. Eu am zis așa, eu nu pot să îi iau, că în general chestia asta se rezolvă așa. Mama stă cu copiii în timpul săptămânii, tata în weekend. Pentru că de obicei părinții sunt liberi în weekend. La mine este un caz atipic pentru că eu muncesc în weekend, nu în timpul săptămânii. Eu vreau să îi iau luni, marți sau luni, miercuri și așa mai departe și în weekend tu să stai cu ei. Adică dacă am liber, niciodată nu o să zic că nu vreau să stau cu copiii mei. Eu când am fost liber și acum, sâmbăta trecută am fost liber, m-am dus și am luat copiii să stau cu ei. Nu am plecat la club, nu am ieșit în oraș, m-am dus și am luat copiii și am stat cu ei. Dar oamenii ce să înțeleagă? Adică că eu nu am fost de acord cu programul sau că nu am respectat programul? Bursucu: Așa s-a înțeles, că tu n-ai respectat. Tu ai notat că vrei să-i vezi de două ori pe săptămână. Răzvan Kovacs: Dar asta nu a fost cererea mea. Asta am scris-o de comun acord acolo”, a mărturisit Răzvan Kovacs, în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu.

