Ema Oprișan o critică pe Ella Vișan! Nu s-a mai abținut deloc: „Devine vulnerabil și se îndrăgostește de mine”

Deși în urmă cu doar câteva zile Ema Oprișan anunța că s-a împăcat cu Răzvan Kovacs, în sensul că au îngropat securea războiului și păstrează o relație bună de dragul copiilor, acum a revenit cu noi săgeți usturătoare atât la adresa acestuia, cât și la adresa noii sale iubite. Ema nu a mai ținut cont de nimic și a mitraliat-o pe Ella Vișan.

Concurenții sezonului 7 Insula Iubirii, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, au ajuns la divorț, iar despărțirea a fost una cu scandal. Mai mult, toată lumea a fost șocată de faptul că imediat după separare, Răzvan Kovacs a anunțat că trăiește o nouă poveste de iubire cu Ella Vișan, concurentă în sezonul 9 Insula Iubirii.

Ema Oprișan o mitraliază pe Ella Vișan

De când și-au făcut publică relația, Răzvan Kovacs și Ella Vișan se afișează tot mai des împreună. Iar postările de cuplu ale acestora par să o alimenteze din ce în ce mai mult pe Ema Oprișan. Dacă inițial bruneta trimitea săgeți subtile către Ella, acum a trecut la nivelul următor.

Se pare că pentru Ema este destul de dificil să accepte noua relație a lui Răzvan, așa că nu pierde niciun moment pentru a arata exact care sunt sentimentele ei. Încă soția DJ-ului o mitraliază pe Ella. În cadrul unui live pe TikTok, Ema Oprișan a ironizat-o din plin pe Ella Vișan, dar și relația pe care aceasta o are cu Răzvan.

„Ies și eu cu unul la cafea și mâine postez că m-am îndrăgostit. Să mai ai și norocul să fie într-o lună de ceartă cu nevastă-sa, să mai aibă și copii, să mă vadă și pe mine aici o asumată. (…) Dacă găsesc unul care devine vulnerabil și se îndrăgostește de mine, ce mă fac atunci?”, a spus Ema Oprișan, într-un live, pe TikTok.

De partea cealaltă, Răzvan este și el activ în mediul online, însă a abordat o altă strategie. Cum multă lume îl acuză că și-a părăsit imediat soția, acesta a adoptat o atitudine mai „blândă” și își explică alegerile.

„Nu a fost ușor, nu a fost o chestie de moment. Încerc să clarific chestia asta de câteva luni, nu a fost un impuls de moment. Nu am fost la prima ceartă și am dispărut pur și simplu, lucrurile au fost mult mai lungi și mult mai complicate de atât”, a spus Răzvan Kovacs, pe Instagram.

Ella Vișan, replică surpriză în „triunghiul” cu Ema Oprișan: „Sunt o ispită”

Ema, mesaj bulversant după ce soțul a părăsit-o pentru Ella de la Insula iubirii: ”Îmi e milă de ea, chiar dacă nu merită”