Răzvan Kovacs, pe mâna medicilor după despărțirea de Ema Oprișan. La ce intervenție a fost supus

Răzvan Kovacs a suferit o intervenție chirurgicală. Fostul concurent de la „Insula Iubirii”, și totodată cel care se află acum în centrul unui subiect controversat, a ajuns pe mâna medicilor pentru o operație estetică. Bărbatul și-a dorit să facă o schimbare radicală pentru a rezolva o problemă cu care se confrunta de multă vreme. El a oferit și câteva sfaturi importante celor care au întâmpinat aceeași situație.

Fostul partener al Emei Oprișan a trecut în urmă cu ceva timp printr-o intervenție chirurgicală la nivelul nasului și al căilor respiratorii, pentru a corecta o problemă medicală.

Răzvan Kovacs a declarat că rezultatul operației nu se ridică pe deplin la așteptările sale, chiar dacă intervenția a avut ca scop îmbunătățirea respirației și a confortului.

Răzvan Kovacs s-a operat la nas

Operația la care a fost supus Răzvan Kovacs a avut loc în urmă cu mai mult timp. Tocmai de aceea, în prezent, recuperarea este completă. Fostul concurent de la „Insula iubirii” a renunțat la bandaje, iar acum poate vedea în proporție de 100% cum arată rezultatul intervenției.

Bărbatul a recunoscut că acum poate să respire bine după mult timp în care a avut probleme cu căile respiratorii. Totuși, situația nu este conform așteptărilor sale. Răzvan Kovacs a susținut că a fost dependent de picăturile de nas și a vrut să scape de acest lucru. Pe de altă parte, medicii i-au transmis că mai are nevoie de încă un tratament după operație.

„Nu mai folosesc picăturile de nas din noiembrie anul trecut, după ce am fost dependent aproape zece ani. Eu am făcut treaba aceasta din ambiție, nu neapărat că operația a fost un mare bonus. Mi s-au eliberat căile nazale, am scăpat de cornetele care erau inflamate, mi-am rezolvat și deviația de sept, dar doctorii au spus atunci că nu o să renunț la picăturile de nas din cauza operației și că o să am nevoie de un extra-tratament”, a spus Răzvan Kovacs, pe Instagram.

DJ-ul a ajuns la același numitor comun cu Ema Oprișan

Ema Oprișan a dezvăluit cum arată relația sa cu Răzvan după întreaga ceartă din mediul online. Bruneta a explicat că s-a împăcat cu fostul soț și speră că relația de prietenie pe care o împărtășesc acum să rămână la fel.