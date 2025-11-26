Irina Fodor, declarații fără perdea din mariajul său! Cât de „rea” este prezentatoarea Asia Express acasă: „Moldoveancă de aia aprigă”

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cuplurile longevive din showbiz. Relația lor este admirată de mulți, însă nici în cazul lor lucrurile nu sunt mereu roz. Recent, prezentatoarea Asia Express a vorbit despre mariajul său și a spus cât de dese și aprige sunt certurile în cuplu.

În anul 2010, Irina și Răzvan Fodor ajungeau în fața altarului. De atunci au trecut ani buni, iar cei doi au reușit să își construiască o familie frumoasă. Relația lor este una extrem de strânsă, bazată pe respect și încredere, însă uneori cei doi parteneri ajung la cuțite.

Recent, Irina Fodor a vorbit despre mariajul său și a admis că uneori mai apar și certuri. De asemenea, prezentatoarea Asia Express nu s-a ferit și a recunoscut că ea este de cele mai multe ori cea care răbufnește.

„Eu sunt mâna de fier în casă. Mai ridic și eu tonul, ca la Moldova așa. Îmi mai pierd și eu papucii din când în când. Sunt moldoveancă de aia aprigă! Dar, ne-am certat foarte rar în 17 ani. Nu prea ajungem să ne certăm foarte tare. Recunosc că eu sunt aia țâfnoasă, sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține. Mă apucă: «Da, de ce ați pus alea acolo? Nu v-am spus să nu faceți așa?!…» Adică, sunt chestii din astea, cicăleală de asta de mamă, de femeie! Cicăleală de gospodină”, a mărturisit Irina Fodor.

„Nu am ajuns până acum”

Deși nu s-a ferit să recunoască faptul că uneori îl mai apostrofează pe Răzvan Fodor, Irina spune că în toți anii de căsnicie între ei nu a existat o ceartă cu adevărat serioasă. Cei doi nu au avut niciodată supărări prea mari, iar cuplul lor a fost ferit de scandaluri.

„Nu am ajuns până acum la o ceartă din aceea mare! Îmi fac cruce că, știi cum e, să nu spui prostii… Nu ne-am certat niciodată din ceva grav. Cel mult au fost ciondăneli pe chestii mici și absolut neimportante, dacă stau și mă uit acum înapoi. Doar că atunci păreau ceva extraordinar: «Nu ții cont că te-am rugat să faci aia?!» Dacă te cerți pentru ceva astăzi și faci un exercițiu de imaginație și te gândești așa: «Peste trei ani va mai conta?!» Dacă răspunsul este «Nu», înseamnă că te cerți de pomană azi. E simplu”, a mai spus Irina Fodor.

Foto: Instagram