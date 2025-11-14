Ce dependență are Irina Fodor, de fapt. Se abține doar când filmează

Irina Fodor a făcut dezvăluiri neașteptate despre dependența cu care se confruntă! Prezentatoarea de la Asia Express a vorbit sincer despre ceea ce îi place să consume cel mai mult, mai ales atunci când nu are filmări. Ce dependență are Irina Fodor, de fapt – vedeți în rândurile de mai jos!

Irina Fodor este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV. Soția lui Răzvan Fodor se bucură de un succes răsunător în televiziune. Aceasta și-a surprins fanii cu cele mai recente declarații pe care le-a făcut și care au atras atenția tuturor. Prezentatoarea de la Antena 1 a vorbit deschis despre dependența cu care se confruntă și la care nimeni nu se aștepta.

Ce dependență are Irina Fodor, de fapt

Ea a mărturisit cu sinceritate că este dependentă de sare și că se abține de la acest condiment doar atunci când are filmări. De asemenea, aceasta a precizat că adoră murăturile și, de fiecare dată când are ocazia, nu ezită nicio secundă să le consume.

„Sunt dependentă de sare. La propriu. Mănânc foarte sărat. Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere, vă jur, îmi calculez, dacă am liber vineri sâmbată, duminică, vineri ajung acasă si mănânc ceva cu murături. Este lucrul la care poftesc cel mai des și sunt cele care mă umflă cel mai tare la ochi și la față. M-a bălăcărit Fodor foarte tare în sarcină, pentru că am venit de la magazin cu o pungă de chipsuri cu gust de castraveți murați și a zis că nu sunt sănătoasă la cap. Mi-a zis că mănânc sănătos, iau vitamine pentru copil și acum îi dau chipsuri cu castraveți murați”, a spus Irina Fodor pentru Click!

Mai mult, nu doar Dan Alexa și Gabi Tamaș au plecat cu buzunarele pline din competiția Asia Express. Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, a câștigat sume frumușele și a mărturisit ce are de gând să facă cu ele.

„Constat că am cam îmbătrânit și am ajuns să-mi doresc cam ce cer părinții, bunicii… Să o spun pe aia dreaptă: mi-ar plăcea să am un refugiu undeva la munte, un loc de sine stătător! O casă, un cuibușor… Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela Popescu și Radu Vâlcan. Mi s-a făcut poftă! Știi cum e în găștile astea de prieteni, cum își face unul ceva, vrea și celălalt… Mi-aș dori să am un refugiu ca, din când în când, atunci când sunt în perioadele libere, să pot să fug un pic din București! Viața aici e destul de agitată! La anul aș vrea să cumpăr terenul. Așa că dacă aveți un teren de vânzare, lângă un râu, la vreo trei ore maximum de București, vă rog să mă anunțați. Un teren pe care să putem face o căsuță, cam 2.000 de metri pătrați. Dar nu săriți calul în privința bugetului! Suntem și noi oameni normali”, a spus Irina Fodor pentru aceeași sursă.

