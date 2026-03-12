Juratul de la Chefi la cuțite care are un ritual secret. Irina Fodor a făcut dezvăluirea

Irina Fodor este prezentatoarea emisiunii culinare Chefi la cuțite difuzată pe Antena 1. Ea a vorbit recent despre jurații show-ului, dar și despre filmările care au avut loc pentru acest sezon.

Chefi la Cuțite a avut premiera acum câteva săptămâni. Irina Fodor prezintă emisiunea deja de mult timp, iar odată cu venirea noilor jurați, ea a povestit acum despre cum sunt aceștia și cum au decurs filmările.

Irina Fodor nu este prezentatoare doar la producția culinară. În fiecare an, vedeta pleacă în diverse destinații pentru a filma faimoasa emisiune Asia Express și așteaptă cu nerăbdare să descopere noi locuri.

Ce spune Irina Fodor despre jurații Chefi la cuțite

Acest sezon este deja urmărit de mii de oameni. Emisiunea promite să se ridice la nivelul așteptărilor telespectatorilor, iar Irina a dezvăluit detalii neașteptate despre jurați și culisele emisiunii. Ea a spus de curând că cel mai mult îi place la acest show adrenalina și că degustarea decurge de fiecare dată diferit. Emoția și poveștile incredibile ale concurenților sunt de nelipsit.

Cel mai mult îmi place adrenalina. Faptul că niciodată nu știu exact cum va decurge o degustare sau o confruntare. „Chefi la cuțite” e genul de proiect în care emoția e reală, nu jucată. Și îmi mai place ceva: faptul că, dincolo de competiție, sunt povești de viață care te ating, a spus prezentatoarea.

Irina a povestit și despre cum este fiecare jurat. Ea a oferit o descriere pentru fiecare chef. Despre Chef Sautner spune că este sufletist, dincolo de aparențe, Chef Orlando este unul dintre cei mai asumați, Chef Ștefan dă dovadă de o calmitate fantastică, iar Chef Richard este considerat de ea un perfecționist.

Chef Sautner este un om extrem de sufletist. Dincolo de exigență, are o empatie reală față de concurenți și se implică emoțional mai mult decât lasă să se vadă. Chef Orlando este foarte corect și foarte asumat. Spune lucrurilor pe nume, fără ocolișuri. Și da, e mândru de părul lui – des și negru ca pana corbului. Cred că are un ritual secret pentru el. Chef Ștefan este pâinea lui Dumnezeu, dar să nu ne lăsăm păcăliți de calmul lui – e extrem de atent la siluetă și foarte disciplinat. Are un autocontrol pe care îl admir. Chef Richard e perfecționist până în măduva oaselor. Când vine vorba de carieră, standardele lui sunt foarte sus. Dar, sincer, la fel de înalte sunt și când vine vorba de… barba lui. Nimic nu e lăsat la voia întâmplării. Nici măcar micul dejun. Începe întotdeauna dimineața cu pain au chocolat, a adăugat ea.

VEZI ȘI: Câte kilograme are Irina Fodor, de fapt. Prezentatoarea Asia Express este o norocoasă: „Nu stau să alerg, să-mi sară sufletul”

Irina Fodor, declarații fără perdea din mariajul său! Cât de „rea” este prezentatoarea Asia Express acasă: „Moldoveancă de aia aprigă”