Cum arată viața lui Granded offline. Povestea influencerului care a cucerit TikTok-ul: „Nu trebuie să uităm de unde am plecat”

Granded a fost luat prin surprindere de CANCAN.RO, dar prietenos și plin de viață exact așa cum v-a obișnuit în mediul online, antreprenorul ne-a oferit un interviu exclusiv. Tiktoker-ul și-a arătat latura pe care nu mulți o știau și a făcut mărturisiri neștiute despre viața personală. Cum l-a schimbat succesul, cum i-a afectat viața personală personajul Granded și ce relație are cu părinții lui? Astăzi vi-l prezentăm pe Cristian, cel din spatele camerelor. Toate detaliile, în articol.

Personajul Granded știe cum să atragă atenția și să se facă iubit în mediul online, dar Cristian are de suferit din cauza acestui lucru. Shaormarul care a înnebunit TikTok-ul ne-a vorbit despre viața personală și am reușit să aflăm lucruri despre care nu a vorbit niciodată până acum. Mai mult, el ne-a spus semnificația tuturor tatuajelor sale și ne-a invitat în lumea lui, acolo unde a realizat preparatul care l-a consacrat (VEZI INTERVIUL ATAȘAT ÎN ARTICOL).

Granded vs. Cristian. Personajul din online îi afectează viața personală

CANCAN.RO: Așa patron, cu mătura în mână?

Granded: Facem și d-astea, pentru că nu trebuie să uităm de unde am plecat. Eu am plecat dintre oamenii ăștia și dacă chiar mi-a dat Dumnezeu noroc, am zis că ce are.

CANCAN.RO: Am văzut că ieri te-ai întâlnit cu un băiat. L-ai ajutat cu ceva?

Granded: Da, au fost doi băieți care și ei făceau curățenie la mine aici în față și mi-au povestit o poveste mai dramatică de viață. Și am zis, bă, uite, m-am trezit eu, seara am plecat cu durere în suflet, așa, mă gândeam, bă, ce oameni necăjiți și dimineața m-am gândit să fac și eu voia Lui Dumnezeu.

CANCAN.RO: Ce te-a făcut să-i ajuți?

Granded: Ce m-a făcut să-i ajut? Succesul. Succesul contează enorm de mult, aia e ideea. Foarte bine. Dacă Dumnezeu mi-a dat, eu ce am făcut? Am dat și eu mai departe, că asta e șmecheria. În viață trebuie să dai ce Dumnezeu îți dă. Că dacă rămâi la modul, te gândești doar la tine, la un moment dat tot norocul ăsta se va termina și vei rămâne doar cu tine.

CANCAN.RO: De ce sosul roz și nu albastru sau verde?

Granded: Pentru că l-am făcut special pentru fete, copii. Făcusem sosul nectarul zeilor, care era pentru băieți și mi-au spus toate fetele, băi, dar pentru noi de ce nu faci? Și am zis, gata, că mie îmi plac și fetele, iubesc și copiii, și am zis să fie ceva să atragă, că asta e ideea, să fie ceva diferit. Că toată lumea are ketchup și maioneză, s-a plictisit lumea de ketchup și de maioneză.

CANCAN.RO: Ce va face Granded cu prima sută de mii de euro? Să nu zic primul milion.

Granded: Îmi voi lua casă. Îmi voi lua casă și îmi voi arăta la toți că am reușit să am locuința mea. Că asta e ideea. Că uite, fratele meu a fost norocos, a mai primit de la cineva. Sora mea e fată, știi cum e.

CANCAN.RO: Acum o întrebare mai delicată, puțin. Cu dragostea cum stai?

Granded: Bă, cu dragostea cam prost, pentru că personajul meu, Granded, l-a cam umilit pe Cristian, că trebuie să te faci de râs în mediu online și fetele nu prea suportă clovnii sau chestii de genul. Dar eu, presupun, acum am telefonul plin, dar nu vreau să aleg o fată care mă caută doar pentru succesul meu, vreau să simt eu acea chestie că… Știi? Că până la urmă asta e ideea. Când n-am fost nimeni… nu m-a căutat nimeni și acum nu caut nici eu pe oricine. Că asta e ideea, să nu fie ușor accesibil.

CANCAN.RO: Cum ai cuceri o fată?

Granded: În primul rând, aș vrea să nu știe cine sunt. Aș vrea să vadă decât personajul meu ca idee de om. Să o invit la o shaorma și să nu știe că e locația mea, să mă cunoască un om simplu și să-l cunoască pe Cristian, nu pe Granded. Granded probabil îi va aduce noroc, bani și Cristian îi va aduce fericire și un băiat ok, că până la urmă asta contează.

CANCAN.RO: De părinții tăi nu prea ai povestit, a fost un subiect mai delicat?

Granded: Bă, frate, nu este un subiect delicat. Părinții mei nu prea au fost de acord la început. Nu credeau în ce fac eu, li se părea că risipesc mâncarea, mamei mele îi ardeam bucătăria, și acum mă sună și mă felicită.

CANCAN.RO: I-ai adus și pe ei să-ți vadă afacerea?

Granded: Da, tata a venit că am luat mașina de la Zbîr și trebuie să semneze niște acte și a venit și a și mâncat și i-am dat și niște bănuți și chestii de genul ca să îi ducă acasă să fie bine.

