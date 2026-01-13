Valerie Lungu, însărcinată sau nu? Influencerița rupe tăcerea după ce internetul a luat foc: „Aștept inelul”

Valerie Lungu este una dintre cele mai urmărite influencerițe de la noi, iar când un creator de conținut cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și 2,5 milioane pe Tiktok nu mai postează, lumea își pune întrebări. Dar, vedeta a revenit în forță cu o filmare în care apare alături de iubitul ei în care acesta îi pune mâna pe burtică. Desigur că urmăritorii vedetei au speculat că cei doi au luat o pauză de la social media pentru că ar urma să devină părinți. Dacă este așa sau nu, dar și despre sărbători și pierderea suferită imediat după Revelion, ne-a vorbit influencerița în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Valerie Lungu a fost felicitată pentru posbila sarcină, dar : „Aștept inelul”

Valerie Lungu a devenit mult mai absentă de pe social media, dar a revenit cu un filmuleț care a stârnit imediat reacții. Influencerița și partenerul ei, Alex Glika, apar îmbrățișându-se și sărutându-se, iar el îi pune mâna pe burtică. În plus, faptul că vedeta a spus că urmează să le dea o veste bună, i-a dus pe urmăritorii ei cu gândul că aceasta ar putea fi însărcinată. Răspunsul îl aflăm de la ea.

„Dacă transmiți că ai o veste să le dai oamenilor, ei cred imediat că ești însărcinată. Nu, dragilor, eu sunt de modă veche, întâi mă căsătoresc și apoi o să rămân însărcinată. Dacă ei vor să creadă asta, treaba lor, dar vor rămâne cu buza umflată. Aștept inelul, trebuie întâi să fiu cerută și apoi nunta”, a spus Valerie pentru CANCAN.RO.

Așadar, Valerie nu este însărcinată, însă nu exclude această variantă în viitor, dar cu condiția să se respecte ordinea: Întâi nuntă, apoi copil. Și, cu toate că recunoaște că visează la momentul în care îi va răspunde cu Da iubitului ei la întrebarea: „Vrei să fii soția mea?”, influencerița nu vrea să grăbească lucrurile.

„Sincer, în ultima perioadă am avut atâtea chestii de făcut că ultimul lucru pe care îl voiam era să fiu cerută. Nu vreau să fie un moment haos, pe grabă. A fost și accidentul lui Alex și abia și-a revenit el cât de cât.După aceea, a făcut a doua operație, după aceea am terminat casa, s-au întâmplat multe în viața personală. N-am vrut să ne grăbim. Și până la urmă, nu trebuie eu să zic ceva, că el singur știe când e momentul potrivit și îl simte” , a mai declarat ea.

Aceeași nevoie de liniște a determinat-o și să ia o pauză completă de la social media în perioada sărbătorilor, o decizie deloc ușoară pentru cineva a cărui carieră este strâns legată de online.

„Sărbătorile le-am petrecut în familie, am stat în casă și de Crăciun, și de Revelion. Asta mi-am dorit. După doi ani de nebunie, chiar pur și simplu n-am vrut să plecăm nicăieri. Am vrut să stăm acasă și pur și simplu să dispărem de social media și să ne relaxăm ca o familie care nu are internet. A funcționat foarte bine, a fost superb. Nici nu m-a interesat că am social media. Mi-e și foarte greu să mă întorc pe internet, n-am mai postat de la Crăciun. Am făcut un fel de detox de social media”, a spus ea.

Pierderea suferită de influenceriță la început de an: „De Revelion s-a îmbolnăvit și a murit după două zile”

Valerie Lungu a preferat această pauză de la social media, deși veniturile ei și ale partenerului ei, Alex Glika, provin de aici. Influencerița și-a asumat acest lucru, și recunoaște că a muncit mult în ultima perioadă. Campaniile de Crăciun, evenimentele și ședințele foto au fost puse pe pauză. Acest lucru le-a adus liniște de sărbători, însă, imediat după Valerie a primit o veste cumplită.

„De Revelion s-a îmbolnăvit cealaltă cățelușă a mea care a și murit după două zile. Era pudelul pe care îl aveam de 13 ani. A fost greu. Noi o mai avem pe Daisy, dar pentru mama a fost teroare, ea stătea cel mai mult cu ea. Asta mică face toate ravagiile”, a spus ea pentru CANCANRO.

Mutarea în casa mult visată a venit ca o recompensă după doi ani extrem de aglomerați, în care Valerie Lungu și Alex Glika au muncit intens pentru a-și construi spațiul lor. Finalizarea locuinței a însemnat nu doar un nou început, ci și sentimentul că pot, în sfârșit, să tragă aer în piept după o perioadă solicitantă.

„Vibe-ul se schimbă când te muți într-o casă nouă. E sentimentul acela de liniște după multă furtună. Până acum am turuit, am muncit încontinuu și am zis, bă, hai să ne relaxăm un pic. Și, cumva, asta a fost că hai să ne relaxăm un pic până o apucăm din nou, știi, cu altele”, a dezvăluit Valerie Lungu.

Cu energia reîncărcată și cu planuri clare pentru perioada următoare, Valerie privește cu optimism spre lunile ce urmează, pregătită să revină treptat în online, dar și să se bucure de o pauză bine-meritată.

„Noi plecăm în februarie, o să mergem într-o vacanță secretă de anul trecut e pregătit totul. E în arhiva locurilor vizitate de mine și este pregătită de mult, urmează mai multe vacanțe și mai multe proiecte și mai multe vești, clar” , a încheiat influencerița.

