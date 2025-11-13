Acasă » Știri » Dan Alexa a spus adevărul! Cum a reușit să câștige trofeul Asia Express 2025 împreună cu Gabi Tamaș

Dan Alexa a spus adevărul! Cum a reușit să câștige trofeul Asia Express 2025 împreună cu Gabi Tamaș

De: Irina Vlad 13/11/2025 | 18:38

Dan Alexa și Gabi Tamaș sunt câștigătorii Asia Express – Drumul Eroilor. După o cursă nebună în Seul, Coreea de Sud, fotbaliștii și-au revendicat trofeul și cecul în valoare de 35.000 de euro. Cum au reușit cei doi prieteni să câștige competiția, de fapt? 

Miercuri, 12 noiembrie, a avut loc finala sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor, iar marii câștigători au fost Gabi Tamaș și Dan Alexa. A fost o cursă strânsă și plină de provocări, împreună cu actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, de peste 8 ore în Seul, capitala Coreei de Sud.

Cum au reușit Dan Alexa și Gabi Tamaș să câștige Asia Express 2025

Marea finală i-a purtat pe cei patru finaliști în locurile emblematice din Seul, un oraș al contrastelor, unde actorii și fotbaliștii s-au luptat pentur trofeul eroilor și premiul în valoare de 35.000 de euro. Dan Alexa și Gabi Tamaș au ajuns primii la Irina Fodor și și-au adjudecat victoria.

La finalul unei competiții unde au învățat cele mai importante lecții despre curaj, prieteni și limite depășite, Gabi Tamaș și Dan Alexa au recunoscut cu mâna pe suflet că trofeul Asia Express este, de departe, trofeul vieții lor. De asemenea, Dan Alexa a recunoscut că secretul din spatele reușitei lor a fost buna înțelegere dintre el și Tamaș.

BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia
BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Dan Alexa: Cheia succesului nostru ăn Asia Express a fost că ne-am înțeles foarte bine. Nu ne-am gândit nicio secundă că vom câștiga. Noi când am mers în Asia Express nu știam despre ce e vorba. Impactul social a fost fantastic. Noi am mai câștigat campioane, cupe, retrogradări, dar ăsta este trofeul vieții noastre.

Gabi Tamaș: Ne-am completat foarte, foarte bine, că eu poate sunt un pic mai temperamental, el este mai calm și atunci când săream eu calul el mă calma, au spus cei doi în cadrul unui interviu.

America Express, Africa Express sau Australia Express: Unde va fi sezonul Asia Express din 2026?!

Gabi Tamaș, mesaj emoționant după victoria la Asia Express. Ce le-a transmis adversarilor, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion

Tags:
Iți recomandăm
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00
Știri
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00
Tribunalul București a decis! Ce se întâmplă cu Amalia Bellantoni
Știri
Tribunalul București a decis! Ce se întâmplă cu Amalia Bellantoni
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
Mediafax
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar 3.400 euro
Gandul.ro
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează...
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Ce pot face românii care rămân fără casă în urma unei explozii? „Demolarea unui bloc nu înseamnă automat pierderea definitivă a investiției”. Sfaturile avocaților
Mediafax
Ce pot face românii care rămân fără casă în urma unei explozii? „Demolarea...
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
Click.ro
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan!...
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii”
Digi 24
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de...
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar 3.400 euro
Gandul.ro
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andrei Duban a înfulecat pe nerăsuflate la masa greșită. Obrazul subțire cu fructe de mare se ține
Andrei Duban a înfulecat pe nerăsuflate la masa greșită. Obrazul subțire cu fructe de mare se ține
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00
Tribunalul București a decis! Ce se întâmplă cu Amalia Bellantoni
Tribunalul București a decis! Ce se întâmplă cu Amalia Bellantoni
Motivul pentru care toate avioanele spre New York ocolesc prin Groenlanda. De ce nu merg în linie dreaptă, ...
Motivul pentru care toate avioanele spre New York ocolesc prin Groenlanda. De ce nu merg în linie dreaptă, de fapt
Panică în București! Locatarii unui bloc au fost evacuați de urgență: o țeavă de gaze a fost ...
Panică în București! Locatarii unui bloc au fost evacuați de urgență: o țeavă de gaze a fost avariată
Categoria de pensionari români ale căror pensii vor crește în 2026. Câți bani vor primi în plus
Categoria de pensionari români ale căror pensii vor crește în 2026. Câți bani vor primi în plus
Vezi toate știrile
×