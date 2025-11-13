Dan Alexa a spus adevărul! Cum a reușit să câștige trofeul Asia Express 2025 împreună cu Gabi Tamaș

Dan Alexa și Gabi Tamaș sunt câștigătorii Asia Express – Drumul Eroilor. După o cursă nebună în Seul, Coreea de Sud, fotbaliștii și-au revendicat trofeul și cecul în valoare de 35.000 de euro. Cum au reușit cei doi prieteni să câștige competiția, de fapt?

Miercuri, 12 noiembrie, a avut loc finala sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor, iar marii câștigători au fost Gabi Tamaș și Dan Alexa. A fost o cursă strânsă și plină de provocări, împreună cu actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, de peste 8 ore în Seul, capitala Coreei de Sud.

Cum au reușit Dan Alexa și Gabi Tamaș să câștige Asia Express 2025

Marea finală i-a purtat pe cei patru finaliști în locurile emblematice din Seul, un oraș al contrastelor, unde actorii și fotbaliștii s-au luptat pentur trofeul eroilor și premiul în valoare de 35.000 de euro. Dan Alexa și Gabi Tamaș au ajuns primii la Irina Fodor și și-au adjudecat victoria.

La finalul unei competiții unde au învățat cele mai importante lecții despre curaj, prieteni și limite depășite, Gabi Tamaș și Dan Alexa au recunoscut cu mâna pe suflet că trofeul Asia Express este, de departe, trofeul vieții lor. De asemenea, Dan Alexa a recunoscut că secretul din spatele reușitei lor a fost buna înțelegere dintre el și Tamaș.

Dan Alexa: Cheia succesului nostru ăn Asia Express a fost că ne-am înțeles foarte bine. Nu ne-am gândit nicio secundă că vom câștiga. Noi când am mers în Asia Express nu știam despre ce e vorba. Impactul social a fost fantastic. Noi am mai câștigat campioane, cupe, retrogradări, dar ăsta este trofeul vieții noastre. Gabi Tamaș: Ne-am completat foarte, foarte bine, că eu poate sunt un pic mai temperamental, el este mai calm și atunci când săream eu calul el mă calma, au spus cei doi în cadrul unui interviu.

