America Express, Africa Express sau Australia Express: Unde va fi sezonul Asia Express din 2026?!

După opt sezoane pline de adrenalină, peisaje spectaculoase și provocări neașteptate, emisiunea Asia Express pare să se afle în fața unei schimbări majore. Formatul, care a cucerit publicul cu combinația sa unică de aventură, cultură și competiție, se pregătește pentru o nouă destinație. Dar întrebarea care stă acum pe buzele fanilor este una singură: unde se va desfășura următorul sezon din 2026?

După atâtea trasee memorabile prin Filipine, Vietnam, Sri Lanka, India sau Thailanda, echipa de producție pare să fi epuizat marile rute spectaculoase din Asia. Regiunile sigure, accesibile logistic și cu infrastructură potrivită pentru un show de amploarea lui „Asia Express” sunt tot mai puține. În plus, pandemia a schimbat regulile de călătorie, iar unele țări asiatice au devenit mult mai restrictive în privința filmărilor internaționale. Astfel, după aproape un deceniu petrecut în estul lumii, tot mai multe indicii arată că drumul echipelor s-ar putea îndrepta către un nou continent.

Unde va fi sezonul Asia Express din 2026?

Deși formatul a fost rebranduit recent sub titlul „America Express”, filmările din America Latină au adus provocări serioase. Peisajele spectaculoase din Mexic, Guatemala și Columbia au fost umbrite de incidente de securitate. Echipa de filmare și concurenții s-au confruntat cu situații tensionate, iar în timpul unui moment de filmare s-au auzit chiar și focuri de armă. În aceste condiții, producătorii au decis să nu mai revină curând în America de Sud, preferând siguranța echipei și a concurenților în detrimentul spectaculozității vizuale.

SUA și Canada ar fi, teoretic, o opțiune ideală: infrastructură perfectă, siguranță, diversitate culturală și peisaje incredibile. Totuși, bugetul ar fi uriaș. Costurile de producție, taxele și reglementările stricte privind filmările ar transforma un sezon filmat în State într-un efort logistic și financiar aproape imposibil. Prin urmare, „America Express” în varianta nord-americană rămâne, cel puțin deocamdată, doar un vis.

Pe lista scurtă a posibilelor destinații se află și Africa. Continentul oferă un potențial uriaș din punct de vedere vizual și cultural, de la Marocul plin de culoare și piețele sale agitate, până la savanele din Kenya sau Tanzania și misterul Egiptului antic. Totuși, Africa ridică unele semne de întrebare. În multe regiuni, condițiile de securitate sunt fragile, iar accesul medical sau logistica transportului devin probleme reale.

De asemenea, echipele ar trebui să fie imunizate împotriva unor boli tropicale, ceea ce presupune o listă lungă și costisitoare de vaccinuri obligatorii. În plus, temperaturile extreme și condițiile dure de deplasare ar putea transforma aventura într-una riscantă chiar și pentru o echipă experimentată.

Pe măsură ce variantele se restrâng, Australia pare să fie opțiunea cea mai plauzibilă pentru sezonul 2026. Țara-continent oferă exact ceea ce caută producătorii: siguranță, diversitate de peisaje, culturi fascinante și o infrastructură excelentă pentru filmare.

De la zonele urbane moderne din Sydney și Melbourne, la deșertul roșiatic din Outback sau pădurile tropicale din Queensland, Australia ar putea deveni decorul perfect pentru o nouă aventură sub brandul „Express”. Și, cine știe, poate că noul titlu va fi chiar „Australia Express”, marcând începutul unei noi ere pentru formatul de succes.

