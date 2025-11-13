Cum au reacționat actorii când au aflat că au pierdut Asia Express? Ce i-a șoptit Ștefan Floroaica lui Gabi Tamaș la ureche

Finala Asia Express a fost difuzată, iar marii câștigători au fost Dan Alexa și Gabi Tamaș. Cei doi s-au confruntat cu Ștefan Floroaica și Alexandru Ion și au plecat acasă cu premiul cel mare. Cum au reacționat actorii când au aflat că nu sunt câștigători? Vezi în rândurile de mai jos!

Marea finală a competiției Asia Express a fost marcată de emoție, lacrimi de bucurie și suspans. Ajunși în fața Irinei Fodor, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au aflat că nu ei sunt câștigătorii. Reacția lor? Total neașteptată!

Cum au reacționat actorii când au aflat că au pierdut Asia Express

Atunci când au aflat că nu au câștigat competiția Asia Express, cei doi actori nu au stat pe gânduri și s-au dus să își îmbrățișeze colegii pentru a-i felicita. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion i-au strâns în brațe pe Dan Alexa și Gabi Tamaș. Mai mult, în timp ce îl ținea în brațe pe fostul fotbalist, Floroaica i-a spus:

„Bravo, bă!”

Această felicitare a putut fi auzită și de restul persoanelor prezente, asta pentru că Ștefan Floroaica, pe lângă faptul că i-a șoptit-o lui Tamaș, a și exclamat-o cu voce tare. Fanii au apreciat reacția celor doi care, chiar dacă au pierdut, s-au bucurat pentru adversarii lor.

Câți bani au câștigat Alexandru Ion și Ștefan Floroaica

Cu toate că nu au ieșit învingători, cei doi nu au plecat acasă cu buzunarele goale! Ba dimpotrivă, și ei s-au bucurat de sume frumușele. Conform informațiilor vehiculate în presă, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au primit câte 2.500 de euro pentru fiecare ediție. Având în vedere că au rezistat timp de 10 etape, printr-un simplu calcul matematic realizăm că aceștia au plecat cu 25.000 de euro de persoană (2.500 x 10 = 25.000).

