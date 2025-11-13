Acasă » Știri » Antena 1, acuzații de blat după finala Asia Express! Cum s-ar fi prins fanii de ”lucrătură”

Antena 1, acuzații de blat după finala Asia Express! Cum s-ar fi prins fanii de "lucrătură"

De: Denisa Iordache 13/11/2025 | 08:00
Antena 1, acuzații de blat după finala Asia Express! Cum s-ar fi prins fanii de ”lucrătură”
FOTO: Antena 1

Sezonul 8 Asia Express a luat sfârșit, iar teoriile au început! Fanii emisiunii au luat cu asalt secțiunea de comentarii a unei postări din finală și au tras un semnal de alarmă. Ce greșeală au observat? Află mai multe detalii în articol!

Competiția Asia Express – Drumul Eroilor a luat sfârșit! Miercuri, 12 noiembrie, Dan Alexa și Gabi Tamaș au plecat acasă învingători, după duelul cu Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Antena 1, acuzații de blat după finala Asia Express

Acum că totul a luat sfârșit, există deja telespectatori care acuză Antena 1 de ”făcături”. O filmare postată pe pagina oficială a emisiunii a strâns mai mult comentarii, printre care și unul care ne-a atras atenția și care a dat startul unei întregi dezbateri între telespectatori. Un internaut a spus că anumite personaje au fost plasate special de-a lungul probelor, iar emisiunea nu ar fi atât de reală precum pare. Astfel, persoana acuză emisiunea că pregătește oameni pentru concurenți care să participe la probe și să le ușureze treaba.

„La dansul fotbalistilor a apărut în publicul lor un băiat îmbracat la costum..era judecătorul de la proba K-drama al actorilor de zilele trecute,l-am remarcat..deci nu era așa random acolo..și nu este prima oară când se folosesc de aceleași persoane în mai multe probe..n-ar fi o problemă însa nu spuneți că sunt întămplator acolo că nu e așa”, a scris persoana.

