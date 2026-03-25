Ce ritual bizar de înfrumusețare are Mariah Carey. Celebra cântăreață adoră băile în lapte

Ritualurile de înfrumusețare ale divelor de la Hollywoodul se caracterizau printr-o dedicație intensă, o combinație de ingrediente naturale și cunoștințe științifice incipiente, precum și prin accentul pus pe crearea unei imagini „perfecte” pentru marele ecran. Mariah Carey (57 de ani) nu face excepție și oferă prioritate îngrijirii meticuloase a tenului, tehnicilor de machiaj spectaculoase și rutinelor de îngrijire luxoase, adesea neobișnuite. Artista a fost întotdeauna un exemplu al frumuseții, cu rutinele ei fascinante și inspiratoare.

De la o voce pe care o recunoști de la un kilometru distanță până la o carieră demnă de toate laudele, există un lucru asupra căruia putem fi cu toții de acord când vine vorba de Mariah Carey: la 57 de ani, nu își arată vârsta. Artista care a doborât recorduri și-a construit o carieră autentică, fără remușcări, o atitudine care i-a consolidat statutul de icoană a frumuseții extravagante și i-a adus chiar o colaborare cu una dintre cele mai cunoscute mărci de produse make-up din lume.

5 trucuri din rutina de frumusețe ale lui Mariah Carey

De la băi cu lapte și renunțarea la rimel, iată cele cinci secrete pe care Mariah le consideră esențiale pentru a arăta la fel de uimitor astăzi ca în 1994, când a fost lansat hitul ei clasic de Crăciun, „All I Want for Christmas is You”, precum și micile intervenții estetice pe care se așteaptă să le facă în mod regulat

Rutina de înfrumusețare a lui Mariah Carey se concentrează pe hidratare, alimentație bogată în proteine și tratamente specializate, uneori neconvenționale, inclusiv băi cu lapte rece și până la 15 ore de somn pentru a-și menține aspectul tineresc caracteristic. Ea preferă o abordare a machiajului de tipul „mai puțin înseamnă mai mult”, evitând în mod special rimelul, și se bazează pe tratamente de specialitate pentru a-și menține pielea fermă și strălucitoare.

Băi cu lapte rece

Nu numai că Mariah ar fi beneficiat de ajutorul unor profesioniști pentru a-și păstra aspectul tânăr, dar, potrivit ei, secretul pentru a rămâne tânără este pur și simplu să ignori vârsta. Dar când vine vorba de secretele de frumusețe mai neconvenționale ale lui Mariah, se pare că ea este o fană a băilor cu lapte rece. Cântăreața a dezvăluit anterior că îi place să facă băi în lapte rece pentru a-și menține pielea hidratată.

Fără carbohidrați în dietă

Pe lângă băile ei bizare, Mariah Carey urmează o dietă strictă pentru a-și menține silueta zveltă. Ea jură că a renunțat la carbohidrați și mănâncă aceeași masă nutritivă în fiecare zi și este convinsă că mulți oameni ar „ură” asta. Artista declara în urmă cu ceva timp că mănâncă somon norvegian și capere în fiecare zi.

15 ore de somn pe noapte și multe umidificatoare

Pe lângă faptul că își ia dieta în serios, Mariah Carey susține cu tărie importanța somnului de frumusețe pentru un aspect tânăr. Nu numai că se spune că artista doarme uneori 15 ore pe noapte, dar angajează chiar și o maseuză care să o ajute să se relaxeze, astfel încât să adoarmă mai ușor, în special în nopțile în care are nu poate să adoarmă. Se spune, de asemenea, că se înconjoară de 20 de umidificatoare în timp ce doarme, pentru a-și menține corzile vocale hidratate.

Nu folosește rimel

Mariah Carey urăște să folosească rimel pentru gene. De altfel, ea declara în urmă cu ceva timp că le interzice tuturor make-up artiștilor cu care colaborează să îi aplice rimel. Scopul ei fiind să aibă cât mai puțin machiaj de îndepărtat de pe ten.