Dieta lui Mariah Carey. Cum a reușit celebra artistă să slăbească 32 de kilograme

Considerată una dintre cele mai iubite și de succes artiste din lume, Mariah Carey s-a confruntat, de-a lungul anilor, cu probleme legate de greutate. După o perioadă în care kilogramele acumulate au afectat-o atât fizic, cât și emoțional, celebra cântăreață a reușit să își transforme stilul de viață și să obțină silueta pe care și-o dorea de mult timp. Secretul său a fost un regim alimentar neobișnuit, care a atras atenția tuturor.

Artista a vorbit deschis despre lupta sa cu excesul de greutate și despre dificultățile întâmpinate după nașterea gemenilor Monroe și Moroccan. În acea perioadă, greutatea sa ajunsese la aproximativ 90 de kilograme, iar încercările repetate de a slăbi nu au avut rezultatele așteptate.

După numeroase diete și metode de slăbit, Mariah Carey a descoperit un plan alimentar care i s-a potrivit și care a ajutat-o să piardă aproximativ 32 de kilograme.

Cum a slăbit Mariah Carey

Regimul urmat de vedetă este cunoscut sub numele de „Purple Diet” (nr. dieta mov) și se bazează pe consumul predominant de alimente de culoare mov sau violet. Timp de câteva zile pe săptămână, meniul său includea produse precum struguri violet, prune, mure, smochine, varză mov, conopidă violet, cartofi mov, fasole violetă și alte alimente cu nuanțe asemănătoare.

Aceste produse sunt apreciate pentru conținutul ridicat de antioxidanți și pentru beneficiile pe care le pot avea asupra organismului. Specialiștii susțin că astfel de alimente pot contribui la reducerea inflamațiilor, susțin sănătatea cardiovasculară și pot ajuta la menținerea elasticității pielii.

Totuși, o dietă bazată exclusiv pe aceste produse nu este recomandată pe termen lung, deoarece organismul are nevoie de un aport echilibrat de proteine și alți nutrienți esențiali. Mariah Carey a urmat acest regim sub supraveghere medicală și l-a integrat într-un stil de viață mai sănătos.

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