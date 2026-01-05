Test de inteligență | Poți vedea unde se ascunde numărul 28 printre multitudinea de 82, în doar 5 secunde?

CANCAN.RO a pregătit un test provocator pentru toți cei care vor să-și pună la încercare atenția și capacitatea de observație. Este vorba despre un test de inteligență vizuală care, la prima vedere, pare simplu, dar care reușește să păcălească mintea multor persoane.

Testele IQ vizuale se bazează adesea pe iluzii optice, fenomene care determină creierul să perceapă altceva decât realitatea. Repetiția formelor, asemănarea culorilor sau plasarea strategică a detaliilor pot face ca ochiul să „vadă” lucruri care nu există sau să ignore elemente evidente. Aceste iluzii ne arată cât de rapid trage concluzii mintea umană și cât de ușor poate fi indusă în eroare.

Tu poți rezolva testul de mai jos?

Specialiștii susțin că astfel de provocări sunt extrem de benefice. Ele stimulează gândirea critică, cresc capacitatea de concentrare și antrenează atenția la detalii. Mai mult, rezolvarea regulată a puzzle-urilor vizuale este asociată cu menținerea agilității mentale și cu reducerea riscului de declin cognitiv odată cu înaintarea în vârstă.

Provocarea de astăzi este una care îți testează cu adevărat „ochiul de vultur”. În această iluzie optică, cititorii trebuie să găsească numărul 28 ascuns printre zeci de cifre 82. Ai la dispoziție doar 5 secunde pentru a identifica diferența subtilă dintre ele.

Cronometrul pornește acum! Privește imaginea cu maximă atenție și încearcă să nu te lași păcălit de repetiția cifrelor. Numărul căutat este bine camuflat, dar se află chiar acolo, la vedere.

Timpul se scurge rapid. Mai sunt doar câteva secunde… Ai reușit să îl observi?

Cei care au găsit numărul 28 în intervalul limită pot fi mândri de abilitățile lor vizuale. Mai jos poți găsi rezolvarea! Dacă nu l-ai descoperit, nu te descuraja: astfel de teste sunt un antrenament excelent pentru minte și pot fi reluate oricând pentru a-ți îmbunătăți atenția și percepția vizuală.

