Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu

De: Irina Vlad 25/02/2026 | 17:09
A murit procurorul Ion Diaconescu/ sursă foto: social media

Justiția din România este în doliu! Fostul procuror din dosarul Țundrea, Ion Diaconescu, a murit la vârsta de 76 de ani. Acesta s-a ocupat de unul  dintre cele mai controversate cazuri din justiția românească. 

Ion Diaconescu a încetat din viață miercuri, 25 februarie, la vârsta de 76 de ani. Fostul procuror a activat în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. În urmă cu o zi, acesta ar fi fost internat la spitalul din localitate. Cei care își doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face la capela din Novaci, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului procuror.

Doliu în justiția românească

Ion Diaconescu a ajuns în atenția opiniei publice la începutul anilor 90 – când s-a ocupat de dosarul lui Maricel Țundrea, unul dintre cele mai controversate cazuri de justiție din țară. Bărbatul a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru violarea și uciderea unei fetițe de 13 ani din satul Pojogeni, de lângă Târgu Cărbunești. Atât pe durata procesului, cât și din spatele gratiilor, acesta și-a susținut tot timpul vinovăția și a cerut în nenumărate rânduri rejudecarea cazului său.

După ce a ispășit 15 ani de închisoare, testele ADN au demonstrat că Maricel Tundrea era, întradevăr, nevinovat. Bărbatul condamnat pe nedrept a fost eliberat din închisoare în anul 2005. Acesta a încetat din viață la scurt timp de la eliberarea din detenție. În urma erorilor judiciare de care a fost responsabil, procurorul Ion Diaconescu a fost suferit o retrogradare profesională, apoi s-a pensionat din sistemul judiciar.

