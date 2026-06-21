Fosta soție a lui Cristian Pomohaci, dezvăluiri din mariajul cu preotul controversat: ”A fost un eșec. E dureros!”

Cristian Pomohaci a fost de-a lungul timpului subiectul mai multor discuții și polemici în spațiul public din România. Mai puțin cunoscut este faptul că acesta a avut o căsătorie cu Ileana Matuș, un detaliu care nu mai este adus în atenție în prezent.

Ileana Matuș și Cristian Pomohaci au fost căsătoriți timp de aproximativ cinci ani, între 1999 și 2004, perioadă despre care s-a vorbit ulterior ca fiind una dificilă, presărată cu momente de tensiune și suferință emoțională. Relația dintre cei doi a fost descrisă, în diverse relatări, ca fiind una complicată, marcată de regrete și experiențe care au lăsat urme puternice în viața personală a ambilor.

Deși la început relația lor părea una armonioasă și discretă, lucrurile au ajuns în cele din urmă să se încheie în fața instanței. Ulterior, Ileana Matuș a vorbit despre motivele separării. Artista a explica că, în timp, au apărut diferențe importante de viziune între ea și Cristian Pomohaci.

Aceasta a susținut că își dorea o viață liniștită, bazată pe stabilitate și un cămin echilibrat. Pe de altă parte, fostul ei soț avea alte aspirații și priorități, ceea ce a dus treptat la distanțarea dintre cei doi și, în final, la separare.

„S-a răcit complet! Nu existam pentru el. Tot ceea ce voia el s-a făcut, ceea ce trebuia să-mi ofere mie, nici n-am existat. Am fost folosită!”, a declarat artista.

Totodată, ea a mai mărturisit că fostul preot obișnuia să lipsească de la momentele importante din viața lor de cuplu. Mai mult decât atât, în loc să petreacă vacanțele împreună cu ea, prefera să călătorească alături de impresara sa.

Ileana Matuș a descris acea perioadă ca fiind una extrem de dificilă din punct de vedere emoțional. Artista a susținut că a ajuns să slăbească foarte mult și să se simtă singură.

„M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg la 1,74 m. Trăiam singură, la o vârstă la care trebuia să mă bucur de viață”, a adăugat aceasta.

Cristian Pomohaci a blestemat-o pe fosta soție

Ileana Matuș și Cristian Pomohaci s-au întâlnit în contextul unor evenimente dedicate muzicii populare, unde activau amândoi. La început, relația dintre ei a părut una bazată pe încredere și apropiere, conturând o prietenie care, la acel moment, părea autentică și firească.

„Era o relație de amiciție, pur și simplu îl cunoșteam ca pe fratele meu. Niciodată nu m-aș fi gândit că o să mă căsătoresc cu el”, a mărturisit artista, în urmă cu câțiva ani.

De fiecare dată când o întâlnea pe Ileana Matuș, Cristian Pomohaci îi aducea în discuție ideea căsătoriei. Însă artista ar fi refuzat în mod repetat aceste propuneri. Potrivit relatărilor din acea perioadă, insistențele ar fi continuat în timp și ar fi căpătat o formă de presiune, existând chiar afirmații că situația ar fi devenit tensionată. În acest context, artista ar fi cedat în cele din urmă și ar fi acceptat să se căsătorească cu el.

„Când a fost pe ultima sută de metri să se hirotonească, a venit la mine în curte să insiste. I-am zis că nu pot, știam că oamenii nu se schimbă și l-am trimis acasă. La poartă a început să plângă și mi-a zis: nu-i bai, nu vrei să vii după mine, altă fată nu iau. Dar și tu cât vei trăi, vei fi singură că așa mă voi ruga lui Dumnezeu și vei fi și tu toată viața singură cum o să fiu eu celibatar. Eu n-am avut nimic cu el ani de zile, decât pur și simplu am fost prieteni, amici! Dacă tot știa chestia, de ce nu s-a comportat ca atare? Putea măcar să mă respecte. Eu l-am ajutat până la capăt”, a povestit solista în cadrul unei emisiuni televizate.

Ileana Matuș și Cristian Pomohaci au fost căsătoriți timp de 5 ani

După aproximativ cinci ani de mariaj pe care l-a descris ulterior ca fiind unul nefericit, Ileana Matuș a decis să încheie relația cu Cristian Pomohaci.

În locul sprijinului așteptat, aceasta ar fi afirmat că s-a confruntat cu reacții critice și reproșuri, venite atât din partea reprezentanților bisericii, cât și din partea familiei fostului soț, ceea ce ar fi făcut perioada despărțirii și mai dificilă.

„Mi-au spus: ‘Nu vă gândiți la părinte că s-ar putea să aibă probleme?!’ Păi, la mine cine se gândește? Mi-aș fi dorit o familie, un copil, stabilitate”, a povestit ea. „El a discutat cu episcopul treaba asta din moment ce el mi-a dat răspunsul ăsta. De ce te folosești de cineva ca să mergi înainte? Trebuia să se facă celibatar, să-și aleagă o mănăstire unde să se facă călugar și să nu încurce viața nimănui. Eu mi-am dorit o familie, copii. Nu-l durea gura să spună că vrea copii… una e să vrei, alta e să ai”, a mai spus Ileana Matuș.

Între timp, Ileana Matuș a reușit să își reconstruiască viața personală și să își întemeieze familia pe care și-a dorit-o. Artista și-a găsit echilibrul după perioada dificilă traversată alături de Cristian Pomohaci.

Cu toate acestea, experiențele din acea căsnicie au rămas pentru ea o amintire apăsătoare. Impactul emoțional al relației nu a fost complet șters de trecerea timpului.

„Ai grijă ce îți dorești în viață! A vrut să aibă faimă, să fie văzut, i-a ajutat Dumnezeu. Eu am vrut familie, mi-a dat Dumnezeu. Nu-i cer mai mult lui Dumnezeu. Fiecare suntem pe drumul nostru. Căsătoria cu el a fost un eșec pentru toata familia mea. Și în ziua de azi îmi reproșează mama. E dureros!”, a mai spus Ileana Matuș.

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