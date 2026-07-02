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Spike, primele declarații despre relația cu Livia Eftimie. Artistul neagă că l-ar fi ”tradus” pe Bordea: ”Nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă”

De: Denisa Crăciun 02/07/2026 | 22:50
Spike, despre relația cu Livia
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Livia Eftimie și Spike au fost în centrul atenției mult timp. Cei doi au început o relație, în timp ce ea încă era împreună cu Cătălin Bordea. Abia acum artistul a făcut primele declarații despre ce s-a întâmplat, de fapt.

Livia Eftimie și Cătălin Bordea au divorțat după ani întregi de căsnicie. Deși părea că totul le merge ca pe roate, adevărul din căminul lor conjugal a fost altul. Aceasta a avut o relație secretă cu Spike, prietenul bun al soțului ei. Numai că, la scurt timp după ce și-au oficializat relația, ea și artistul s-au despărțit. Până acum, niciunul dintre ei nu au abordat subiectul, însă Spike a ținut să clarifice situația, în cadrul podcastului „Fain și Simplu”, moderat de Mihai Morar. El a explicat că nu a „furat” soția nimănui.

Ce spune Spike despre Livia Eftimie, ex-Bordea

Deși este o persoană discretă, artistul Spike a fost prezent pentru prima dată în platoul podcastului lui Mihai Morar. Acolo, cei doi au discutat despre cel mai aprins subiect din ultimii aproape trei ani. El și Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea au avut o relație secretă mai mult timp, care a fost dezvăluită în presă.

Fericirea lor după oficializarea relației nu a durat prea mult și au ales să meargă pe drumuri separate. Până acum, cântărețul nu a vorbit despre asta, însă lucrurile s-au schimbat. El a făcut primele declarații despre fosta iubită și spune că nu a „furat” soția niciunui prieten.

Nu am luat nicio soție a niciunui prieten, vreodată. Când îi făcea Cătălin piesa „Pot să vin la tine să faci tu o piesă?” Da, bine, nu am nicio problemă. Și la un moment dat, am terminat piesa, Livia era jos, se uita în jos și eu zic „Ce ai, mă? Ți-a făcut ăsta, ești nebun la cap, piesa de dragoste” Și ea se uita la mine, făcea…Zic, wow, ce se întâmplă? Și atunci am aflat prima dată că ea încearcă să explice de vreo doi ani de zile că nu mai simte și că la un moment dat nu o să mai fie împreună. Și ăla a fost momentul în care am aflat eu, nu știa cum să spună, celorlalți, asta e problema ei, întreab-o pe ea, că eu nu stau să vorbesc în numele ei, a declarat cântărețul.

Mai mult decât atât, Spike povestește că ea a dat de înțeles că relația dintre ea și Bordea s-a destrămat și își dorește să se cupleze cu el.

Relația lor s-a terminat cu mult înainte să apar eu în viața Liviei. Sunt ferm convins că am avansat toată situația asta, dar nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă. Nu m-am dus să o trag de mână. Nu e ca și cum noi eram toți la club și după fugeam cu Livia. Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată. Eu am picat la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Lumea nu știe că Livia a intrat în depresie cronică cu certificat. Plângea în baie și Cătălin încă vorbea de soția lui frumos. Mi se pare că n-a fost fair față de Livia. N-a fost fair nici față de el, a spus Spike la Fain și Simplu.

Când și-au dat seama că au o conexiune

Spike a clarificat în cadrul aceluiași dialog și momentul în care și-au dat seama, de fapt, că între ei există o conexiune. Bărbatul spune că totul a început când cei doi se aflau în studio.

Livia era într-un proces de despărțire. O zic cu toată dragostea: Cătălin nu a vrut să accepte. Se vorbea de trei ani de zile. Eu am aflat când deja era > povestea, iar noi ne-am apropiat când Livia a venit la noi la studio. Atunci ne-am dat seama că avem într-adevăr ceva în comun. Ea era deja albă la față, cu ochii negri și în depresie. (…) Nu mă privește pe mine ce e între ei. Dar e nasol că nu s-a vorbit. Ea era prizonieră în propria relație. Mi-a zis: >, a mai adăugat Spike.

 

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