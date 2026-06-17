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Marele regret al lui Cătălin Bordea, după divorțul de Livia Eftimie: ”Îmi reproșez că nu am fost bărbat”

De: Denisa Crăciun 17/06/2026 | 21:33
Marele regret al lui Cătălin Bordea, după divorțul de Livia Eftimie: ”Îmi reproșez că nu am fost bărbat”
Cătălin Bordea, despre divorțul de Livia Eftimie/ sursa foto: social media
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Cătălin Bordea și Livia Eftimie au divorțat după 11 ani de iubire. Aceasta avea o relație extraconjugală cu Spike, iar comediantul a aflat totul din presă. Acum, la câțiva ani distanță de la separare, Cătălin a făcut o declarație emoționantă în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, difuzată pe Antena 1.

Cătălin Bordea este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați comedianți din țara noastră. El a devenit și mai celebru în urma participării la Asia Express. Ulterior a devenit jurat la emisiunea iUmor și a avut mai multe apariții televizate. Deși pe plan profesional are un succes incredibil, pe plan sentimental a trăit o dezamăgire uriașă. Acesta era căsătorit cu Livia Eftimie, însă căsnicia lor a ajuns la final, după ce ea l-a înșelat cu bunul său prieten, Spike. Recent, comediantul a fost invitat în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai și a făcut declarații uluitoare despre fosta soție și nu numai.

Ce spune Cătălin Bordea despre divorțul de Livia

Comediantul și-a deschis sufletul în fața lui Denise Rifai și a făcut mărturisiri emoționante despre divorțul cu Livia Eftimie. Cătălin Bordea a declarat că nu se aștepta să îl înșele, mai ales cu unul dintre prietenii săi. De asemenea, a spus că situația l-a doborât, mai ales că a iubit-o mult pe fosta soție. În plus, el a recunoscut că nu i-a fost infidel niciodată, pentru că nu i-a dat motive.

A fost și cu căsătorie, m-am atașat de părinții ei. Adică, să îți iei prima casă împreună. Am iubit-o din tot sufletul meu. Am trecut prin greutăți împreună. Sunt 11 ani…toate aceste chestii acumulate, din punctul meu de vedere, au făcut ca aceasta să fie ultima mea relație serioasă. Nu (n.r. e pregătit pentru o nouă relație serioasă). Nu mai văd rostul. Nici atunci când m-am cunoscut cu Livia nu am avut un plan. Se poate întâmpla, dar șansele sunt minime. Eu nu mai cred în relație serioasă, care să mă definească, a declarat Cătălin Bordea.

Un alt aspect pe care l-a discutat cu moderatoarea emisiunii a fost greșeala pe care consideră că a făcut-o în timpul căsniciei. El a explicat că nu ar fi fost un bărbat adevărat, iar dacă ar fi pus punctul pe „i” atunci când era nevoie nu mai ajungea să fie înșelat.

Una dintre greșelile mele mari este că nu am fost mai hotărât. Cum se zice acum să îi dai senzația cuiva că tăiește cu un bărbat în casă și nu cu un băiat. Principala chestie pe care mi-o reproșez este că nu am fost bărbat. Așa mă văd eu, cel puțin. N-am creat o formă de respect pe termen lung. (…) Infidelitatea ar trebui să fie pedepsită prin lege. E nasol. Îți bușește realitatea. Sunt oameni care nu își mai revin niciodată, a mai spus el.

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