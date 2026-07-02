Fiica sportivei paralimpice Jessica-Jane Applegate, născută prematur, se află în continuare internată la TIN. Familia cere ajutor!

Sportiva paralimpică Jessica-Jane Applegate a născut la 23 de săptămâni o fetiță prematură, care cântărește puțin peste 500 de grame. Micuța se află în continuare internată în secția de Terapie Intensivă Neonatală (TIN). Află detalii!

Jessica-Jane Applegate a născut prematur o fetiță

Sportiva trece prin clipe cumplite în aceste momente. A născut prematur, la doar 23 de săptămâni și 2 zile, iar fiica ei, Alara, se află la Terapie Intensivă. Atleta și partenerul ei, Declan Jermy, au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a face față cheltuielilor tot mai mari.

Jessica-Jane, în vârstă de 29 de ani, a aflat în ianuarie 2026 că este însărcinată. Vestea i-a umplut inima de bucurie atât ei, cât și lui Declan Jermy.

„A fost cea mai incredibilă veste pe care am putut-o primi. Eu și Declan nu puteam fi mai fericiți”, a scris ea pe platforma JustGiving.

Sarcina sportivei a fost cu probleme

Din păcate, Applegate nu a avut parte de o sarcină lipsită de probleme. S-a confruntat cu sângerări provocate de un hematom, care s-a resorbit în jurul celei de-a 16-a săptămâni de sarcină. Din cauza complicațiilor apărute, cei doi îndrăgostiți au decis să țină sarcina secretă până după ecografia morfologică de 20 de săptămâni.

„În aceeași săptămână am aflat că vom avea o fetiță. Eram în culmea fericirii și aveam deja ales numele perfect: Alara”, a mai povestit ea.

Vestea a fost făcută publică pe 9 mai, pe Instagram. Cei doi au publicat un clip video în timp ce se îmbrățișează și țin în mână o pereche de botoșei pentru bebeluș și ecografia.

„Am păstrat un secret 🖤 #babyannouncement”, au scris cei doi în descrierea postării, dezvăluind totodată că fetița urma să se nască în luna septembrie.

Vizite tot mai dese la spital

După ce au împărtășit fanilor că vor deveni părinți, cuplul a fost nevoit să se întoarcă la spital pentru investigații suplimentare, necesare după ecografia de 20 de săptămâni. Jessica-Jane a observat că are o ușoară sângerare cu o zi înainte, dar nu s-a gândit că este ceva grav. Pentru ea, situația devenise deja ceva normal cum avusese probleme de la început.

Dar lucrurile s-au complicat treptat. Inițial, medicii au vrut să o externeze, dar după două zile de internare au descoperit că avea colul uterin deja deschis.

„Spitalul era gata să mă trimită acasă până când partenerul meu, Declan, a întrebat dacă mă pot consulta înainte. În timp ce așteptam, am avut o hemoragie foarte puternică. Ajunsesem într-un spital care nu putea îngriji un copil născut la doar 22 de săptămâni”, a povestit ea.

Applegate, transferată de urgență la alt spital

Pentru că medicii din spitalul în care se afla internată nu aveau secția pregătită pentru o naștere prematură, au decis să o transfere pe sportiva paralimpică într-un alt spital cu secție de TIN. Ajunsă acolo, a primit tratament și a fost obligată să stea la pat, în încercarea de a amâna nașterea prematură.

„Eram deja dilatată 4 centimetri. Transferul la un spital cu secție de terapie intensivă neonatală de nivel 3 era extrem de riscant, însă ni s-a spus că, dacă Alara s-ar fi născut acolo unde eram, șansele ei de supraviețuire ar fi fost foarte mici. Am decis să ne asumăm acest risc pentru a-i oferi toate șansele posibile”, a rememorat Applegate.

Pe 29 mai, Jessica a adus-o pe lume pe Alara. Micuța cântărea puțin peste o jumătate de kilogram. Medicii cred că micuța va rămâne internată cel puțin până la termenul inițial al sarcinii, iar posibil chiar mai mult.

„A fost conectată imediat la aparate de susținere a vieții, iar din acel moment viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna. Suntem incredibil de recunoscători că beneficiază de îngrijirea specializată de care are nevoie, chiar dacă asta înseamnă să fim departe de casă. Din fericire, spitalul ne-a pus la dispoziție o locuință comună pentru părinți, astfel încât să putem rămâne aproape de ea”, a mărturisit mama, potrivit PEOPLE.

Familia are nevoie de bani pentru facturile medicale

La o lună de la nașterea prematură, Alara ajunsese la echivalentul a 27 de săptămâni de dezvoltare gestațională. A fost operată, a primit transfuzii de sânge și se luptă pentru fiecare respirație, cum plămânii nu sunt dezvoltați complet.

„Fiecare zi reprezintă o nouă victorie. Mica noastră luptătoare a trecut deja prin mai multe încercări decât mulți oameni într-o viață întreagă. Au apărut numeroase costuri neprevăzute: achiziționarea unei pompe de sân profesionale și a unui sterilizator cu abur pentru a-i putea oferi Alarei lapte matern, drumurile repetate între casă și spital, taxele de parcare, mesele luate în oraș și îngrijirea câinelui nostru în perioadele în care petrecem aproape tot timpul la spital”, este strigătul de ajutor pe care familia l-a publicat în online.

CITEȘTE ȘI:

Doctor Cezar a povestit cum a născut soția lui în mașină, în drum spre maternitate: „Am tras pe dreapta”

DJ Amelie Lens este însărcinată cu al doilea copil. Primele imagini cu burtica de gravidă