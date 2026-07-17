Paznic din Galați, găsit mort la groapa de gunoi. Ce au descoperit anchetatorii

Un bărbat care lucra ca agent de securitate a fost descoperit fără viață în zona unei groape de deșeuri din Galați. La sosirea echipajelor de intervenție, acesta nu mai prezenta semne vitale, iar manevrele de resuscitare efectuate de salvatori nu au avut succes.

Cazul a intrat în atenția anchetatorilor, care au deschis o investigație penală pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul, fiind cercetată infracțiunea de ucidere din culpă.

Bărbatul decedat avea 50 de ani

Un agent de securitate din Galați a fost găsit decedat în apropierea depozitului de deșeuri din municipiu. Descoperirea a fost făcută joi, după ce un martor a apelat numărul de urgență 112 și a solicitat intervenția echipajelor de salvare. Ajunși la fața locului, salvatorii au încercat să îi acorde primul ajutor. Însă eforturile lor au fost în zadar.

Potrivit datelor preliminare, individul avea aproximativ 50 de ani și era angajat ca agent de securitate. Primele verificări arată că, înainte de deces, acesta ar fi căzut pe scările unei construcții anexe din zona Tirighina.

Împrejurările exacte ale incidentului, precum și cauza morții, vor fi stabilite în urma investigațiilor și a examinării medico-legale. Anchetatorii încearcă în prezent să stabilească modul în care s-a produs accidentul și dacă în momentul respectiv au fost implicate și alte persoane.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Oamenii legii din Galați au demarat o anchetă penală pentru a clarifica circumstanțele în care și-a pierdut viața bărbatul în vârstă de 50 de ani. Cercetările vizează infracțiunea de ucidere din culpă, iar anchetatorii așteaptă concluziile medicilor legiști pentru a determina cauza exactă a decesului. Investigația este în desfășurare, iar raportul necropsiei ar putea aduce informații esențiale despre incidentul petrecut în zona Tirighina.

„Poliţia judeţeană Galaţi informează, vineri, că la data de 16 iulie, ora 21:00, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi prin apel la numărul unic de urgenţă 112 că un bărbat, angajat al unei firme de pază care îşi desfăşura activitatea la groapa de gunoi a municipiului Galaţi, din zona Tirighina, era căzut pe treptele unei anexe, fără semne vitale”, a transmis IPJ Galați.

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