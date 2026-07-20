Alertă ANM! Cod portocaliu și galben de furtuni și ploi torențiale. Ce zone sunt vizate

Meteorologii nu aduc vești prea bune. Vremea se menține în continuare una capricioasă, iar episoadele de furtuni și ploi torențiale alternează cu acelea de caniculă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineață, 20 iulie, mai multe avertizări nowcasting Cod portocaliu și Cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale. Ce zone sunt vizate?

Jumătatea lunii iulie aduce o vreme capricioasă în aproape toată țara. Deși temperaturile sunt ridicate, episoadele cu vreme instabilă fac ravagii în țară. ANM a actualizat prognoza meteo, iar specialiștii nu vin cu vești prea bune.

Cod portocaliu și galben de furtuni și ploi torențiale

În această dimineață, 20 iulie, ANM a emis mai multe avertizări meteo. În vigoare este un cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice și grindină. Avertizarea este valabilă în intervalul 20 iulie, ora 12 – 20 iulie, ora 22 și vizează cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local Carpații Meridionali și Orientali.

„Luni (20 iulie), în cea mai mare parte a Moldovei, în nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații Meridionali și Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25… 50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60…70 l/mp”, anunță meteorologii.

De asemenea, a fost emisă și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii. Avertizarea este valabilă în intervalul 20 iulie, ora 10 – 20 iulie, ora 22 și vizează Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali.

„Luni (20 iulie), în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, spun specialiștii.

Cod galben de caniculă

Pe de altă parte, a fost emisă și o avertizare cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Avertizarea este valabilă în intervalul 20 iulie, ora 10 – 21 iulie, ora 10 și vizează sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei.

„Luni (20 iulie), în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34…35 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 19…20 de grade. Marți (21 iulie), disconfortul termic se va menține ridicat (indice temperatură-umezeală în jurul valorii de 80 de unități), în sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Moldovei”, mai spun specialiștii.

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