Armin Nicoară a încercat să sărute o fană la un eveniment. Fanii l-au criticat dur

Armin Nicoară (31 de ani) a reușit din nou să aprindă internetul! Artistul s-a filmat într-o ipostază care a ridicat imediat semne de întrebare, după ce a părut că încearcă să sărute o altă femeie chiar la un eveniment unde era prezentă și soția sa, Claudia Puican. Imaginile au devenit rapid virale, iar valul de comentarii nu a întârziat să apară.

Totul s-a petrecut în timpul unui eveniment la care saxofonistul a urcat pe scenă pentru a cânta. La un moment dat, acesta s-a apropiat de Adina Miuleasa, o prezență cunoscută în mediul online. Cei doi au început un schimb de replici care i-a făcut pe mulți să creadă că între ei se întâmplă ceva mai mult decât o simplă glumă.

Armin Nicoară a încercat să sărute o fană la un eveniment

Dialogul a atras imediat atenția internauților. Adina Miuleasa a postat și fotografii compromițătoare cu ea și saxofonistul, care este căsătorit și are un copil cu Claudia Puican.

Adina Miuleasa: „Armin, mă faci de amantă?”, Armin Nicoară: „Păi nu ai văzut, ce vă spun, ce a fost aseară? (n.r ascultă o piesă) M-a sunat amanta iară!”, Adina Miuleasa: „Eu vreau să te fac amant pe tine, că uite, eu n-am avut niciodată un amant tinerel, ai văzut ce gusturi am, la 40+, jumătate de secol”, Armin Nicoară: „Deci să vă spun cum stă treaba, acum când am venit, bineînțeles că mi-a pus ceva în băutură. Da, de ce credeți?”, Adina Miuleasa: „Să te faci amant?”, Armin Nicoară: „Nu, să te sărut pe gură”, Adina Miuleasa: „Aolo!”, Armin Nicoară: „Stați un pic că numai în spatele camerei”, Adina Miuleasa: „Da, oprește camerele!”.

„Să îți fie jenă de tine”

În filmare, artistul doar mimează gestul, iar totul face parte dintr-o scenetă inspirată de versurile melodiei care se auzea în acel moment. Chiar și așa, imaginile au fost suficiente pentru ca rețelele sociale să ia foc. Mulți au criticat atitudinea lui Armin Nicoară și s-au întrebat cum privește Claudia Puican astfel de momente.

Nu este prima dată când saxofonistul ajunge în centrul atenției din cauza relației cu femeile. În trecut, el a recunoscut că, înainte de căsătorie, a avut episoade în care a flirtat și chiar s-a sărutat discret cu alte femei, însă a insistat că nu consideră acele gesturi drept infidelitate. Tot artistul spunea că soția lui îi cunoaște foarte bine firea și nu este surprinsă de felul în care interacționează cu fanele sau cu persoanele din jur.

De această dată însă, imaginile au reaprins discuțiile. În timp ce o parte dintre internauți au spus că totul a fost doar un moment de divertisment și că nu trebuie luat în serios, alții au fost mult mai duri și au considerat că un astfel de gest nu își avea locul, mai ales în condițiile în care artistul este căsătorit.

„Femeie, are soție și copil”, „Să-ți fie jenă de tine ca femeie”, „Și te mai și afișezi cu el fără rețineri… Cât de jos pot cădea unii s-au unele…”, „Sunt prieteni buni …dar ce să înțelegeți voi.Fix de asta postează așa…sa vadă reacția unora ca voi”, sunt doar câteva din comentariile internauților.

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