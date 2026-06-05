Cum arată vila din Snagov a Mirelei Vaida. Casa are 5 camere, o piscină și o grădină imensă

Mirela Vaida deține o vilă de lux chiar în zona localității Snagov. Prezentatoarea TV și-a creat locuința după bunul plac. Acum se bucură de o casă dotată cu cinci camere, șemineu și o grădină cu piscină.

Vedeta a reușit să își construiască locuința la care a visat dintotdeauna. Eforturile pe care le-a depus de-a lungul timpului au meritat pe deplin.

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După câțiva ani petrecuți într-un apartament la bloc, prezentatoarea TV și soțul ei, Alexandru Vaida, au luat hotărârea de a se muta într-o locuință spațioasă, în Snagov, bucurându-se acum de liniște, confort și natură.

Mirela Vaida deține o vilă în Snagov

Împreună cu partenerul ei de viață, Alexandru Vaida, cunoscuta prezentatoare a ales să lase în urmă agitația orașului și să se stabilească în Snagov. Noua proprietate le oferă mult spațiu. Grădina generoasă, amenajată cu grijă, reprezintă locul ideal pentru relaxare și momente petrecute în natură.

Locuința de vis a Mirelei Vaida din Snagov este amenajată generos, cu cinci încăperi și un parter dominat de un living amplu, unde șemineul constituie principalul punct de atracție. De asemenea, bucătăria se remarcă prin spațiul vast de care dispune, fiind mobilată de-a lungul a doi pereți și completată de o insulă sau o masă amplasată în zona centrală.

Zona de zi a locuinței este amenajată în jurul unui șemineu elegant. Suprafețele vitrate de mari dimensiuni permit luminii naturale să pătrundă din plin și oferă o vedere spectaculoasă către împrejurimile împădurite. În ceea ce privește dormitorul principal, acesta este amenajat pentru confort maxim, fiind dotat cu un pat generos, care completează atmosfera relaxantă a încăperii.

În cadrul unui material publicat pe canalul său de YouTube, Mirela Vaida a vorbit cu bucurie despre experiența de a locui la casă și despre avantajele pe care acest stil de viață i le oferă.

„Deci ne-am mutat la casă nouă… Casă mare, cinci camere, spațioasă, luminoasă, teren mult, să alerge iezii, mânzii și copiii. Pădurea e imediat lângă noi, adică ne pică în curte, vedem căprioarele dimineață și porcii mistreți. Mai vedem și serpișori, fluturași și albine, că deh… Am vrut lângă pădure… E o liniște totală… Dar și prea multă liniște dăunează, că eu sunt bolnavă dacă nu mă aud și… Mă cam aud!! Îmi zic vecinii că, de când m-am mutat, le-am distrus ecosistemul și liniștea”.

Prezentatoarea și-a creat un colț de rai departe de aglomerație

Curtea proprietății este amenajată cu atenție la detalii, transformându-se într-un spațiu ideal pentru relaxare și activități în aer liber. Elementul central al grădinii este o piscină modernă, destinată momentelor de răcorire din sezonul cald. În apropiere se află un teren special amenajat pentru practicarea baschetului și a altor activități sportive.

Pentru cei mici, proprietatea include o căsuță de grădină cu aspect rustic și un loc de joacă dotat cu tobogan, concepute pentru distracție și petrecerea timpului în siguranță. Întreaga zonă exterioară este îngrijită impecabil, cu peluze atent întreținute, gard viu care asigură discreție și numeroase plante și arbori ce contribuie la o atmosferă plăcută și răcoroasă pe tot parcursul verii.

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