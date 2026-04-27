Starul Olandei ratează Cupa Mondială! Mijlocașul lui Tottenham s-a accidentat în timpul unui meci

De: David Ioan 27/04/2026 | 17:34
Foto: Profimedia

Lista jucătorilor importanți care nu vor mai participa la Cupa Mondială din această vară, programată în America de Nord, se extinde din nou, după ce Olanda a pierdut un titular esențial: Xavi Simons.

Mijlocașul lui Tottenham s-a accidentat în timpul meciului câștigat de londonezi cu 1–0 pe terenul lui Wolverhampton, fiind scos de pe gazon pe targă după un duel în care nu a mai putut continua.

Lovitură pentru naționala Olandei!

Examinările medicale au confirmat o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, o accidentare care îl va ține departe de teren între opt și nouă luni, ceea ce îl exclude atât din finalul sezonului de Premier League, cât și din lotul Olandei pentru turneul final.

„Se spune că viața poate fi crudă și astăzi așa se simte. Sezonul meu s-a încheiat brusc și încerc doar să procesez situația. Sincer, am inima frântă. Nimic nu are sens. Tot ce mi-am dorit a fost să lupt pentru echipa mea și acum capacitatea de a face asta mi-a fost răpită… împreună cu Cupa Mondială. Reprezentând țara mea în această vară… pur și simplu s-a terminat. Va dura ceva timp să-mi găsesc liniștea, în timp ce număr zilele până mă întorc pe teren”, a transmis Simons.

Xavi Simons, out din cauza unei accidentări serioase

La 23 de ani, mijlocașul era deja un jucător consolidat în naționala Olandei, cu 34 de selecții și șase goluri. Cariera sa la nivel de club include apariții constante pentru Paris Saint Germain, PSV Eindhoven, RB Leipzig și Tottenham, unde a adunat în total peste 170 de meciuri și cifre ofensive consistente.

Absența lui reprezintă o pierdere majoră pentru Tottenham, aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, dar și pentru selecționata Olandei, care pierde un titular înaintea unui turneu mondial.

Accidentarea vine într-un moment în care și alte naționale au fost lovite de indisponibilități similare, precum cea a lui Serge Gnabry, care a încheiat sezonul din cauza unei rupturi musculare.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce nu și-a putut lua Răzvan Lucescu rămas-bun de la "Il Luce". Regretul care îl va urmări toată viața: "Nu se poate schimba nimic"
Ultimele cuvinte ale lui Michael Jackson. Motivul bizar pentru care artistul a cerut lapte, cu doar câteva clipe înainte să moară
De ce nu este bine să îți schimbi locul în avion. Puțini cunosc acest detaliu
Cele 4 zodii influențate de intrarea lui Uranus în Gemeni. Următorii 8 ani aduc schimbări uriașe
Data la care intră alocațiile în luna mai 2026. Anunț important pentru părinți
Mesajul sfâșietor transmis de Melek, în ziua în care a împlinit 28 de ani: "Există o durere în suflet care nu trece cu toți banii din lume"
Vezi toate știrile