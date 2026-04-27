Starul Olandei ratează Cupa Mondială! Mijlocașul lui Tottenham s-a accidentat în timpul unui meci

Lista jucătorilor importanți care nu vor mai participa la Cupa Mondială din această vară, programată în America de Nord, se extinde din nou, după ce Olanda a pierdut un titular esențial: Xavi Simons.

Mijlocașul lui Tottenham s-a accidentat în timpul meciului câștigat de londonezi cu 1–0 pe terenul lui Wolverhampton, fiind scos de pe gazon pe targă după un duel în care nu a mai putut continua.

Lovitură pentru naționala Olandei!

Examinările medicale au confirmat o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, o accidentare care îl va ține departe de teren între opt și nouă luni, ceea ce îl exclude atât din finalul sezonului de Premier League, cât și din lotul Olandei pentru turneul final.

„Se spune că viața poate fi crudă și astăzi așa se simte. Sezonul meu s-a încheiat brusc și încerc doar să procesez situația. Sincer, am inima frântă. Nimic nu are sens. Tot ce mi-am dorit a fost să lupt pentru echipa mea și acum capacitatea de a face asta mi-a fost răpită… împreună cu Cupa Mondială. Reprezentând țara mea în această vară… pur și simplu s-a terminat. Va dura ceva timp să-mi găsesc liniștea, în timp ce număr zilele până mă întorc pe teren”, a transmis Simons.

Xavi Simons, out din cauza unei accidentări serioase

La 23 de ani, mijlocașul era deja un jucător consolidat în naționala Olandei, cu 34 de selecții și șase goluri. Cariera sa la nivel de club include apariții constante pentru Paris Saint Germain, PSV Eindhoven, RB Leipzig și Tottenham, unde a adunat în total peste 170 de meciuri și cifre ofensive consistente.

Absența lui reprezintă o pierdere majoră pentru Tottenham, aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, dar și pentru selecționata Olandei, care pierde un titular înaintea unui turneu mondial.

Accidentarea vine într-un moment în care și alte naționale au fost lovite de indisponibilități similare, precum cea a lui Serge Gnabry, care a încheiat sezonul din cauza unei rupturi musculare.

