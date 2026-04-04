Cum a sărbătorit Toto Dumitrescu în libertate. A spus “adio” arestului la domiciliu și a revenit la vechile obiceiuri

Toto Dumitrescu este din nou în lumina reflectoarelor, după scandalul monstru în care a fost implicat în urmă cu câteva luni, atunci când a provocat un accident și a fugit de la fața locului, ascunzându-se de polițiști. Acum, proaspăt scăpat de arestul la domiciliu, CANCAN.RO l-a surprins pe fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu după o noapte furtunoasă în clubul exclusivist Mosh. Sursele noastre spun că Toto era puțin mai amețit de la băutură, pe semne că a sărbătorit cu mai multe shot-uri vestea bună de a fi din nou în libertate.

După un scandal monstru care a ținut paginile de scandal, Toto Dumitrescu a fost surprins după o seară de distracție în clubul vedetelor Mosh. Seara a fost una de pomină, sărbătorită de fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu alături de mai mulți prieteni. Toto se ghidează după versurile „tânăr vreau mereu să fiu, să trăiesc așa cum știu”. După o noapte de pomină, drumul spre casă a fost unul anevoios.

Toto Dumitrescu a părăsit clubul Mosh puțin avariat

Îmbrăcat lejer și în stilul caracteristic mai baggy, Toto Dumitrescu a fost surprins la ieșirea din clubul Mosh. Deși acolo merg toate vedetele și se îmbracă în outfituri de lux, Toto a ales stilul „less is more” și a optat pentru un hanorac oversize, blugi largi, închiși la culoare și adidași de pânză. Probabil știa ce seară lungă îl așteaptă și a vrut să se simtă cât mai confortabil. La ieșirea de la petrecere, fiul lui Ilie Dumitrescu părea că s-a înfierbântat, pentru că mergea cu geaca pe braț, în timp ce una dintre amicele cu care era purta haina de blană. Cine știe ce s-a întâmplat la Mosh de s-a încins atmosfera? Ce se întâmplă în interiorul localului, acolo rămâne.

Toto nu a renunțat la vicii, și CANCAN.RO l-a surprins cu țigara în mână, cum ar veni „țigara de după party”. Dar asta nu este tot: proaspăt scăpat din arestul la domiciliu, actorul nu a stat pe gânduri și a vrut să se „cinstească”. Nu știm cât alcool a consumat, dar sursele noastre ne-au dezvăluit că era vizibil amețit și prins în mrejele băuturii.

Toto a intrat în vorbă cu taximetriștii

Vizibil agitat, Toto se gândea cu ce va ajunge acasă. Nu mult i-a luat până și-a părăsit gașca de prieteni și s-a dus la taximetriștii parcați în fața clubului, unde a început să vorbească cu ei. Probabil negocia un preț corect. Se observă și din imagini că fiul fostului fotbalist gesticula foarte mult și încerca să le explice ceva șoferilor. În tot acest timp, lui Toto i s-a făcut și mai cald și a renunțat la hanorac, rămânând doar în tricou. Părea puțin cam transpirat, dar cine știe, poate a dansat prea mult.

Într-un final, nu s-a concretizat nimic: Toto nu a optat pentru clasicul taxi și și-a comandat Uber. Nu a plecat singur, ci însoțit de restul găstii.

Începe coșmarul legal pentru Toto Dumitrescu

În urmă cu ceva timp vă prezentam ultimul update privind starea juridică a lui Toto. Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 i-au respins recent cererea și au decis să mențină măsura preventivă a controlului judiciar timp de 60 de zile. Colac peste pupăză, dosarul lui a ajuns într-o fază crucială și îi poate schimba radical viața. În urma analizei tuturor probelor — declarații ale martorilor, procese-verbale, imagini video și rapoarte de expertiză medico-legală — Judecătoria Sectorului 1 a decis trimiterea lui Toto Dumitrescu în judecată pentru părăsirea locului accidentului.

Așadar, având în vedere buletinul toxicologic și circumstanțele agravante, Toto riscă nu doar amendă sau suspendarea permisului, ci chiar o condamnare cu închisoare, care ar transforma acest accident într-un adevărat coșmar pentru el.

De asemenea, potrivit datelor din rechizitoriu, în urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a unei tinere, care a necesitat pentru vindecare 11-12 zile de îngrijire medicală.(VEZI AICI MAI MULTE)

Acum, noi nu știm dacă Toto a băut de fericire că a scăpat de arestul la domiciliu sau și-a afundat tristețea în alcool pentru că nu știe ce îi va rezerva viitorul și cu ce preț va plăti ziua accidentului.

CITEŞTE ŞI:

Nu mai e cale de întoarcere! Toto Dumitrescu, la un pas de închisoare! Ce a stabilit instanța după ce actorul a fugit de la locul accidentului

Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!