Ovidiu Schumacher, legenda filmului românesc a venit din Germania pentru un premiu special. Ce mai face astăzi actorul din „Operațiunea Monstrul”

La 83 de ani, Ovidiu Schumacher continuă să fie unul dintre cele mai respectate nume ale teatrului și cinematografiei românești. Stabilit de peste trei decenii în Germania, actorul a revenit anul acesta în România pentru două momente speciale: primirea Premiului Gopo pentru întreaga carieră și aniversarea a 50 de ani de la lansarea comediei-cult „Operațiunea Monstrul”. Cu zeci de roluri memorabile și generații întregi de actori formați sub îndrumarea sa, Ovidiu Schumacher rămâne o prezență emblematică a culturii române.

Premiul Gopo pentru o viață dedicată artei

În luna mai, actorul a fost recompensat cu Premiul pentru întreaga carieră în cadrul celei de-a 20-a ediții a Premiilor Gopo.

Distincția vine ca o recunoaștere a contribuției sale remarcabile la teatrul și cinematografia românească de-a lungul a peste cinci decenii de activitate. Cariera sa cinematografică include peste 30 de filme, colaborări cu regizori importanți precum Lucian Pintilie, Sergiu Nicolaescu, Dan Pița, Alexandru Tatos sau Radu Gabrea și numeroase apariții memorabile în producții de televiziune.

Publicul îl păstrează în memorie pentru rolurile din „Operațiunea Monstrul”, „Brigada Diverse intră în acțiune”, „Felix și Otilia”, „Profetul, aurul și ardelenii”, „Secretul armei secrete” sau „Cocoșul decapitat”.

Revenire emoționantă la TIFF pentru „Operațiunea Monstrul”

În 2026 s-au împlinit 50 de ani de la lansarea uneia dintre cele mai iubite comedii românești, „Operațiunea Monstrul”.

Ovidiu Schumacher a fost prezent la TIFF.25, la Cluj-Napoca, unde a participat la proiecția aniversară a filmului realizat de Manole Marcus după scenariul lui Titus Popovici.

Actorul și-a amintit cu nostalgie de perioada filmărilor și de felul în care primeau rolurile actorii în acea vreme.

„Nu exista niciun casting. Regizorii cred că mergeau la teatru, mergeau la filme și vedeau. Casting eu n-am făcut niciunul, niciodată.”

Cum a primit rolul din filmul devenit legendă

Spre deosebire de metodele moderne de selecție, Schumacher spune că a fost contactat direct de regizorul Manole Marcus.

„Manole Marcus m-a sunat, regizorul. Era un domn extraordinar. Și n-am primit niciun scenariu. Mi-a propus, am spus bineînțeles, cu mare plăcere.”

Totul s-a desfășurat rapid, iar prima zi de filmare a fost una pe care nu a uitat-o niciodată.

„Am venit de la București la Tulcea, ne-am lăsat bagajul în cameră și mi-a spus: îmbracă-te, e costumul în cameră, filmăm. M-am îmbrăcat, am coborât, ne aștepta o barcă, ne-am urcat în barca aceea și într-o jumătate de oră am filmat prima secvență. A fost uluitor.”

O echipă de aur și o atmosferă de familie

Actorul povestește că succesul filmului s-a datorat nu doar scenariului excelent, ci și armoniei dintre membrii echipei.

„Totul funcționa ca într-o familie. Era un gest, un cuvânt, totul era rezolvat. Era o armonie extraordinară.”

În distribuție se aflau nume uriașe ale cinematografiei românești: Toma Caragiu, Marin Moraru, Octavian Cotescu, Iurie Darie, Coca Andronescu și Cristina Deleanu.

Deși publicul asociază filmul aproape exclusiv cu peisajele spectaculoase ale Deltei Dunării, Ovidiu Schumacher dezvăluie că o parte importantă a producției a fost realizată în apropierea Bucureștiului.

„Monstrul a fost o excepție totală, pentru că era o echipă foarte mică. Eu eram în Deltă, într-un ponton pe care era toată echipa și jumătate din film s-a turnat în Buftea. De fapt, nu în Buftea, ci la Mogoșoaia, la Casa Scriitorilor. Acolo erau toate secvențele de noapte din Deltă. Venea în fiecare zi pește proaspăt de la Deltă, ca să fie culoarea locală, dar jumate-jumate s-a filmat. Și ceva în București, interiorul casei mele de scriitor.”

Prietenia specială cu Octavian Cotescu

Dintre toți colegii săi, cel mai apropiat sufletului său a rămas Octavian Cotescu.

„Cel mai drag inimii mele era Octavian Cotescu. Cu Octavian Cotescu am lucrat ani de zile la facultate.”

Relația dintre cei doi a depășit cu mult colaborarea profesională.

„Octavian Cotescu și Valeria Seciu sunt și nașii fetelor mele.”

De la Teatrul Bulandra la München

Născut pe 26 iulie 1942, în localitatea Morei, județul Dâmbovița, Ovidiu Schumacher a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1965, la clasa profesorului Ion Finteșteanu.

A jucat mai întâi la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău, iar apoi s-a transferat la Teatrul Bulandra, unde a rămas până în 1989.

După căderea regimului comunist, actorul a emigrat în Germania și s-a stabilit la München, unde și-a construit o nouă carieră artistică și pedagogică.

Profesorul care a format generații întregi de actori

Puțini știu că Ovidiu Schumacher a avut o activitate impresionantă și ca profesor.

Între 1968 și 1979 a fost lector universitar la IATC București, la clasa profesorului Octavian Cotescu.

Printre studenții săi s-au numărat Horațiu Mălăele, Dan Condurache, Maria Ploae și Catrinel Dumitrescu.

Ulterior, în Germania, a devenit profesor la prestigiosul Institut de Actorie Athanor, fondat de celebrul regizor David Esrig.

„Singura diferență între lucrul cu studenții la actorie din Germania sau din România este limba. Poate studenții germani sunt ceva mai serioși, mai puțin deschiși la a face greșeli. Ceea ce este o mare greșeală în teatru: în teatru trebuie să riști.”

Fiica sa i-a urmat pașii

O altă mare mândrie a actorului este fiica sa, Anna Schumacher, care a ales aceeași profesie și a putut fi văzută inclusiv în serialul HBO „Hackerville”.

Deși inițial nu și-a dorit ca aceasta să urmeze o carieră artistică, astăzi este fericit de alegerea ei.

„Eu nu am sfătuit-o să facă actorie. Dimpotrivă, am încercat să-i deturnez elanul, dar nu s-a putut. Ea a vrut, a făcut. Mă bucur.”

Ce îi lipsește cel mai mult din România

Deși trăiește de peste 35 de ani în Germania, Ovidiu Schumacher spune că există două lucruri pe care nu le-a putut înlocui niciodată.

„Prietenii și umorul românesc.”

Cu toate acestea, și-a creat în casa din München un colț de Românie.

„Am o colecție de icoane pe sticlă superbă, jumătate am cumpărat-o la München și pe cealaltă jumătate am pictat-o singur. Așa că sunt acasă în România, chiar dacă sunt în München.”

La 83 de ani, Ovidiu Schumacher rămâne un exemplu de eleganță, talent și pasiune pentru artă. Între amintirile din filmele care au făcut istorie, activitatea sa de profesor și recunoașterea primită prin Premiul Gopo pentru întreaga carieră, actorul demonstrează că adevăratele valori nu îmbătrânesc niciodată.

CITEȘTE ȘI: Sanda Ladoși, la 56 de ani. Cu ce se ocupă acum și de ce este atât de mândră de copiii săi

S-a căsătorit Olga Bălan! Artista uitată de români și iubită de italieni și-a găsit fericirea după opt ani de relație