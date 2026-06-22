S-a căsătorit Olga Bălan! Artista uitată de români și iubită de italieni și-a găsit fericirea după opt ani de relație

Olga Bălan, artista care a reprezentat România la Festivalul Mamaia în anii ’80 și care și-a construit ulterior o carieră de succes în Italia, traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. După ani în care a cucerit publicul italian prin muzică, film și televiziune, vedeta a făcut marele pas și s-a căsătorit cu fotograful Dragoș Zaharia, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de opt ani.

De la Mamaia la succesul din Italia

Puțini își mai amintesc că Olga Bălan a fost una dintre prezențele remarcate la Festivalul Mamaia 1986. În 1996 a plecat din România și și-a construit o carieră impresionantă în Italia, unde este cunoscută atât ca actriță, cât și ca interpretă.

Artista s-a remarcat prin interpretarea muzicii napoletane, a lansat albumul „Anima Zingara”, a apărut în numeroase emisiuni de televiziune și a jucat în producții cinematografice importante. Printre proiectele sale se numără filmul italian „Io, loro e Lara”, iar în România a avut un rol principal în pelicula „Paradisul în direct”, alături de Loredana Groza, Alexandru Arșinel, Tamara Buciuceanu și George Mihăiță.

Își dorea un soț român

În urmă cu câțiva ani, Olga Bălan mărturisea că îi este dor de România și că și-ar dori să își găsească jumătatea chiar în țara natală.

„Mi-aș dori să-mi găsesc jumătatea, omul care să mă respecte, să mă iubească, să mă adore și să-mi înțeleagă meseria. Mi-ar plăcea să fie român.”

Tot atunci, artista recunoștea că nu excludea revenirea definitivă în România dacă viața personală i-ar fi oferit un astfel de motiv.

„Mi-e dor de țara mea, de tot. De câte ori sunt afară, îmi zic să mă duc acasă. Dacă m-ar cere un iubit, un domn în căsătorie, aș face acest pas cu multă dragoste.”

Povestea de dragoste cu Dragoș Zaharia

Destinul avea însă pregătit exact ceea ce își dorea. Olga Bălan l-a cunoscut pe fotograful Dragoș Zaharia la un eveniment organizat de Marina Almășan, unde ea cânta, iar el fotografia.

„Ne-am plăcut, dar niciunul dintre noi nu a făcut primul pas.”

După nouă luni, drumurile lor s-au intersectat din nou, când artista avea nevoie de un fotograf pentru un spectacol la Sala Palatului.

„Dragoș a acceptat să vină să mă fotografieze la spectacol și la repetiții.”

Întâlnirea le-a schimbat complet viața.

„Din momentul acela am rămas împreună deoarece amândoi am simțit că suntem suflete pereche și am hotărât să ne mutăm împreună după numai trei zile.”

Criticați din cauza diferenței de vârstă

Relația lor nu a fost privită cu ochi buni de toată lumea. Între cei doi există o diferență de vârstă de opt ani, iar artista spune că mulți au încercat să le prezică eșecul.

„Au fost foarte mulți așa-ziși prieteni împotriva relației noastre, punând accent pe diferența de vârstă… cei opt ani.”

Experiența de viață acumulată în Italia a făcut-o însă să privească lucrurile diferit.

„Țin să precizez că în Italia, la cupluri, diferența de vârstă este și de 20 de ani.”

Au spus „Da” după opt ani de iubire

După ce au trecut împreună peste ceea ce mulți numesc „anul critic” al unei relații, Olga Bălan și Dragoș Zaharia au decis să își oficializeze povestea de dragoste.

„Fericiți că am trecut și peste cel de-al șaptelea an, considerat capricios pentru cupluri, am hotărât să ne îndeplinim visul pe data de 4 mai.”

Astfel, pe 4 mai 2026, artista și fotograful și-au unit destinele în fața ofițerului Stării Civile, înconjurați de familie și prieteni apropiați.

Olga Bălan, o viață între România și Italia

Chiar dacă și-a construit cariera în Italia, Olga Bălan nu și-a uitat niciodată rădăcinile. De-a lungul anilor, a revenit constant în România pentru proiecte artistice, spectacole și întâlniri cu publicul care a urmărit-o încă de la debut.

Astăzi, artista se poate lăuda nu doar cu o carieră solidă în muzică și actorie, ci și cu împlinirea pe plan personal, după ce și-a găsit, în sfârșit, sufletul pereche.

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