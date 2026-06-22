Acasă » Știri » S-a căsătorit Olga Bălan! Artista uitată de români și iubită de italieni și-a găsit fericirea după opt ani de relație

S-a căsătorit Olga Bălan! Artista uitată de români și iubită de italieni și-a găsit fericirea după opt ani de relație

De: Paul Hangerli 22/06/2026 | 07:30
S-a căsătorit Olga Bălan! Artista uitată de români și iubită de italieni și-a găsit fericirea după opt ani de relație
Olga Bălan s-a căsătorit, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Olga Bălan, artista care a reprezentat România la Festivalul Mamaia în anii ’80 și care și-a construit ulterior o carieră de succes în Italia, traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. După ani în care a cucerit publicul italian prin muzică, film și televiziune, vedeta a făcut marele pas și s-a căsătorit cu fotograful Dragoș Zaharia, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de opt ani.

De la Mamaia la succesul din Italia

Puțini își mai amintesc că Olga Bălan a fost una dintre prezențele remarcate la Festivalul Mamaia 1986. În 1996 a plecat din România și și-a construit o carieră impresionantă în Italia, unde este cunoscută atât ca actriță, cât și ca interpretă.

Artista s-a remarcat prin interpretarea muzicii napoletane, a lansat albumul „Anima Zingara”, a apărut în numeroase emisiuni de televiziune și a jucat în producții cinematografice importante. Printre proiectele sale se numără filmul italian „Io, loro e Lara”, iar în România a avut un rol principal în pelicula „Paradisul în direct”, alături de Loredana Groza, Alexandru Arșinel, Tamara Buciuceanu și George Mihăiță.

Își dorea un soț român

În urmă cu câțiva ani, Olga Bălan mărturisea că îi este dor de România și că și-ar dori să își găsească jumătatea chiar în țara natală.

„Mi-aș dori să-mi găsesc jumătatea, omul care să mă respecte, să mă iubească, să mă adore și să-mi înțeleagă meseria. Mi-ar plăcea să fie român.”

Tot atunci, artista recunoștea că nu excludea revenirea definitivă în România dacă viața personală i-ar fi oferit un astfel de motiv.

„Mi-e dor de țara mea, de tot. De câte ori sunt afară, îmi zic să mă duc acasă. Dacă m-ar cere un iubit, un domn în căsătorie, aș face acest pas cu multă dragoste.”

Povestea de dragoste cu Dragoș Zaharia

Destinul avea însă pregătit exact ceea ce își dorea. Olga Bălan l-a cunoscut pe fotograful Dragoș Zaharia la un eveniment organizat de Marina Almășan, unde ea cânta, iar el fotografia.

„Ne-am plăcut, dar niciunul dintre noi nu a făcut primul pas.”

După nouă luni, drumurile lor s-au intersectat din nou, când artista avea nevoie de un fotograf pentru un spectacol la Sala Palatului.

„Dragoș a acceptat să vină să mă fotografieze la spectacol și la repetiții.”

Întâlnirea le-a schimbat complet viața.

„Din momentul acela am rămas împreună deoarece amândoi am simțit că suntem suflete pereche și am hotărât să ne mutăm împreună după numai trei zile.”

Criticați din cauza diferenței de vârstă

Relația lor nu a fost privită cu ochi buni de toată lumea. Între cei doi există o diferență de vârstă de opt ani, iar artista spune că mulți au încercat să le prezică eșecul.

„Au fost foarte mulți așa-ziși prieteni împotriva relației noastre, punând accent pe diferența de vârstă… cei opt ani.”

Experiența de viață acumulată în Italia a făcut-o însă să privească lucrurile diferit.

„Țin să precizez că în Italia, la cupluri, diferența de vârstă este și de 20 de ani.”

Au spus „Da” după opt ani de iubire

După ce au trecut împreună peste ceea ce mulți numesc „anul critic” al unei relații, Olga Bălan și Dragoș Zaharia au decis să își oficializeze povestea de dragoste.

„Fericiți că am trecut și peste cel de-al șaptelea an, considerat capricios pentru cupluri, am hotărât să ne îndeplinim visul pe data de 4 mai.”

Astfel, pe 4 mai 2026, artista și fotograful și-au unit destinele în fața ofițerului Stării Civile, înconjurați de familie și prieteni apropiați.

Olga Bălan, o viață între România și Italia

Chiar dacă și-a construit cariera în Italia, Olga Bălan nu și-a uitat niciodată rădăcinile. De-a lungul anilor, a revenit constant în România pentru proiecte artistice, spectacole și întâlniri cu publicul care a urmărit-o încă de la debut.

Astăzi, artista se poate lăuda nu doar cu o carieră solidă în muzică și actorie, ci și cu împlinirea pe plan personal, după ce și-a găsit, în sfârșit, sufletul pereche.

CITEȘTE ȘI: Cum arată și ce mai face Sorana Mohamad în 2026. Fosta membră A.S.I.A. și-a reinventat viața după divorț și a revenit în lumina reflectoarelor

Marinela Nițu, la 70 de ani. Fosta soție a lui Miron Cozma acuză o campanie uriașă împotriva ei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile care atrag prosperitatea ca un magnet. Toamna le poate găsi cu conturile pline
Știri
Zodiile care atrag prosperitatea ca un magnet. Toamna le poate găsi cu conturile pline
De ce și-a adus Norvegia peste o tonă de mâncare la Cupa Mondială din SUA. Motivul pentru care fotbaliștii lui Haaland evită produsele americane
Știri
De ce și-a adus Norvegia peste o tonă de mâncare la Cupa Mondială din SUA. Motivul pentru care…
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Cum au ajuns să facă război cele mai violente clanuri din Ardeal. Plănuiau să construiască o dronă explozivă
Gandul.ro
Cum au ajuns să facă război cele mai violente clanuri din Ardeal. Plănuiau...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Bătălii electorale pe toate fronturile. Târg luat cu asalt de Călin Georgescu. „Să nu pierdem copilu’, cu ochii la Călin al nostru!”| REPORTAJ
Adevarul
Bătălii electorale pe toate fronturile. Târg luat cu asalt de Călin Georgescu. „Să...
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Moment neașteptat pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați jos, că nu știu ce fac”
Click.ro
Moment neașteptat pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați...
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Digi 24
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Cum au ajuns să facă război cele mai violente clanuri din Ardeal. Plănuiau să construiască o dronă explozivă
Gandul.ro
Cum au ajuns să facă război cele mai violente clanuri din Ardeal. Plănuiau să construiască...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Test de logică | Rezolvați ecuația și găsiți valoarea triunghiului!
Test de logică | Rezolvați ecuația și găsiți valoarea triunghiului!
Zodiile care atrag prosperitatea ca un magnet. Toamna le poate găsi cu conturile pline
Zodiile care atrag prosperitatea ca un magnet. Toamna le poate găsi cu conturile pline
De ce și-a adus Norvegia peste o tonă de mâncare la Cupa Mondială din SUA. Motivul pentru care fotbaliștii ...
De ce și-a adus Norvegia peste o tonă de mâncare la Cupa Mondială din SUA. Motivul pentru care fotbaliștii lui Haaland evită produsele americane
Cea mai mare reducere de la LIDL de săptămâna asta. Produsul preferat al românilor, ieftinit cu 41% ...
Cea mai mare reducere de la LIDL de săptămâna asta. Produsul preferat al românilor, ieftinit cu 41% începând de astăzi
Sydney Sweeney și Scooter Braun, de la o aventură de vară la o relație serioasă. Povestea de iubire ...
Sydney Sweeney și Scooter Braun, de la o aventură de vară la o relație serioasă. Povestea de iubire care surprinde Hollywoodul
Tradiții de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026. Cum și când se pune busuioc sub pernă de ...
Tradiții de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026. Cum și când se pune busuioc sub pernă de Sânziene ca să îți visezi ursitul
Vezi toate știrile