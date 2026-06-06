Nicușor Dan, despre drona din Portul Constanța: „A fost ucraineană, dar responsabilă este Rusia”

Președintele României Nicușor Dan (56 de ani) a ieșit public cu explicații detaliate după ședința de urgență de la Cotroceni privind incidentul din Portul Constanța, unde o dronă ucraineană s-a autodetonat.

Președintele a convocat de urgență șefii Armatei, MAI și Ministerului Apărării, după incidentul care a pus pe jar Portul Constanța. Discuțiile au durat aproximativ patru ore, iar la final Nicușor Dan a făcut o serie de declarații tranșante despre situația de securitate.

Nicușor Dan, despre drona din Portul Constanța

Șeful statului a clarificat încă de la început poziția României în acest caz, subliniind că, deși drona era ucraineană, contextul aparține războiului declanșat de Rusia.

„E cert, acum am avut o dronă ucraineană, parte dintr-un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil. Însă, trebuie să spunem foarte clar: Ucraina este țara agresată.

Deci, pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia, pentru că Rusia este țara agresoare în acest război, iar Ucraina se apără așa cum reușește să o facă”, a declarat acesta.

Președintele a explicat pas cu pas cum s-a intervenit și de ce nu s-a acționat imediat în toate etapele. Potrivit acestuia, totul a urmat procedurile stabilite.

„Am avut o ședință lungă, atât pe evenimentul de ieri, cât și pe contextul general – în ce măsură suntem pregătiți pentru tipul acesta de evenimente”, a mai spus el.

Președintele a declarat că unul dintre cele mai importante momente a fost momentul în care autoritățile au aflat ora la care drona urma să se autodetoneze.

„La ora 10:00 a existat informația că această dronă se va autodetona la ora 10:26 și, la ora 10 și foarte puține minute, toate persoanele care erau deja implicate… au părăsit și ele perimetrul pentru a nu fi puse în pericol”, a spus Nicușor Dan.

A respins ideea unei coordonări defectuoase

Nicușor Dan a respins ideea unei coordonări defectuoase între instituții și a dat asigurări că fiecare structură și-a făcut treaba conform procedurilor.

„S-a mai spus că nu a existat o coordonare între instituțiile statului… există un protocol care definește ceea ce face fiecare dintre autorități într-o situație ca asta. Acest protocol a fost respectat”, a mai declarat acesta.

Cu toate acestea, președintele a recunoscut că situația ridică probleme serioase de adaptare la noile tipuri de amenințări.

„Este o tehnologie nouă, dezvoltată în contextul acestui război și nu de la începutul lui. Ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o. Dificultatea cu dronele cum a fost cazul ieri este că radarele normale nu le văd. Trebuie alte echipamente… care să detecteze dronele maritime”, a declarat șeful statului.

Șeful statului a mai precizat că se așteaptă concluzii preliminare în zilele următoare, în timp ce ancheta este în plină desfășurare.

„Ancheta despre ce s-a întâmplat și cum au ajuns dronele lângă Portul Constanța… un răspuns vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile”, a spus el.

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