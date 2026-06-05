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Nicușor Dan, prima reacție după explozia dronei din Constanța: ”Prioritatea este protejarea vieților omenești”

De: Irina Vlad 05/06/2026 | 12:39
Nicușor Dan, prima reacție după explozia dronei din Constanța: ”Prioritatea este protejarea vieților omenești”
Nicușor Dan/ sursă foto: Profimedia
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Nicușor Dan a oferit primele declarații după explozia dronei maritime din Constanța. Șeful statului susține că astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. 

Reamintim că în dimineața zilei de vineri, 5 mai, o dronă marină a explodat în portul Constanța, în apropiere de danele 77-78 ale portului. Preventiv, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție și au izolat permimetrul (pe o distanță de 1 kilometru) și au anunțat că drona nu aparține Armatei Române. Este posibil ca drona să fie de producție ucraineană – de tipul celor folosite în războiul declanșat de Rusia. Prezența dronei a fost semnalată în jurul orei 06:20 dimineața, iar în momentul exploziei zona era deja sub supravegherea MApN.

Nicușor Dan, prima reacție după explozia dronei marine din Constanța

Nicușor Dan, președintele României, a fost informat despre incidentul de la Constanța și a oferit primele declarații. În momentul exploziei, șeful statului se afla în drum spre Muntenegru și a precizat, de altfel, că forțele de ordine și de securitate au acționat prompt și au acționat preventiv chiar înainte de explozia ambarcațiunii.

„În drum spre Muntenegru, am fost informat despre explozia unei drone marine în Portul Constanța. Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime. Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare.

Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează. Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj pe platforma X.

Din ce țară provine drona care a explodat la Constanța? Ce au descoperit autoritățile

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