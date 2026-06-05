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Reacția MApN după explozia din Constanța! Planul Roșu a fost activat

De: Anca Chihaie 05/06/2026 | 12:10
Reacția MApN după explozia din Constanța! Planul Roșu a fost activat
Foto: Facebook
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Autoritățile din Constanța au intervenit vineri dimineață în zona portuară după ce a fost semnalat un incident care a generat o explozie și a declanșat o amplă operațiune de securizare. Evenimentul a avut loc în Portul Constanța, în apropierea unei dane, unde fusese observat anterior un obiect plutitor suspect, posibil de tip militar. Situația a evoluat rapid, iar zona a fost izolată de forțele de intervenție pe măsură ce au apărut indicii că obiectul ar putea reprezenta un pericol iminent.

În primele momente după sesizare, autoritățile au restricționat accesul în perimetrul afectat și au început evacuarea personalului aflat în proximitate, inclusiv muncitori și angajați din zonele operaționale ale portului. Măsura a fost una preventivă, luată în condițiile în care nu era clar dacă obiectul identificat putea exploda, dacă urma să fie neutralizat controlat sau dacă existau alte riscuri asociate. Pe fondul incertitudinii, activitățile din zona afectată au fost suspendate, iar traficul portuar din apropiere a fost restricționat.

Ce a transmis MApN

În jurul orei 10:28 s-a produs o explozie în zona Dana 78, moment care a amplificat reacția autorităților și a determinat extinderea măsurilor de siguranță. După deflagrație, zona a rămas sub control strict, fiind menținut perimetrul de securitate pentru a preveni eventuale incidente secundare. Intervenția a fost susținută de efective numeroase ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, echipe de pompieri, ambulanțe și unități specializate de salvare, care au fost mobilizate pentru a răspunde unui posibil scenariu cu victime multiple, chiar dacă în acel moment nu existau confirmări privind persoane rănite.

„Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre. Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi dispoinibile. Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, transmite MApN.

În paralel, autoritățile au activat mecanisme de alertare a populației, inclusiv sistemul Ro-Alert, prin care locuitorii și persoanele aflate în apropiere au fost îndemnate să evite zona și să se adăpostească în spații sigure, cum ar fi beciuri sau adăposturi de protecție civilă. Măsura a fost justificată de riscul potențial al unei explozii suplimentare sau al prezenței unor alte obiecte similare în perimetru.

În timpul intervenției, au fost desfășurate și misiuni aeriene de recunoaștere, cu implicarea unor elicoptere, pentru a verifica zona extinsă a portului și împrejurimile, în contextul suspiciunilor că ar putea exista mai multe obiecte de același tip. Informațiile preliminare indicau posibilitatea ca obiectul să fie o dronă maritimă, ipoteză luată în calcul de echipele de intervenție încă dinaintea producerii deflagrației.

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