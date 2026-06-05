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S-a aflat adevărul despre drona care a explodat la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea

De: Anca Chihaie 05/06/2026 | 11:21
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Foto: Facebook
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O dronă navală descoperită în apropierea Portului Constanța a explodat astăzi. Specialiștii au identificat existența unui mecanism de tip temporizator atașat dispozitivului. Incidentul a declanșat o amplă operațiune de securitate în zonă, în contextul riscurilor ridicate asociate unei posibile încărcături explozive active.

Dispozitivul fusese observat anterior în apropierea țărmului, iar autoritățile au decis evacuarea preventivă a perimetrului pentru a limita orice potențial impact asupra populației și infrastructurii portuare. Zona a fost izolată pe o rază de câțiva kilometri, iar accesul a fost restricționat complet pe durata intervenției. Măsura a fost luată rapid, în condițiile în care exista suspiciunea că drona putea fi încărcată cu material exploziv și că exista un risc iminent de detonare.

S-a aflat adevărul despre drona care a explodat la Constanța

În teren au fost mobilizate echipe de pirotehniști, structuri de intervenție specializate și efective medicale de urgență. Mai multe ambulanțe au fost trimise în zonă, alături de echipamente de intervenție tehnică, inclusiv o autoscară și alte mijloace necesare pentru asigurarea perimetrului și gestionarea eventualelor consecințe ale unei explozii necontrolate. Autoritățile au acționat în regim de urgență, având în vedere natura obiectului și riscurile potențiale asupra navigației și infrastructurii portuare.

Înainte de detonare, specialiștii au analizat dispozitivul și au ajuns la concluzia că acesta era dotat cu un mecanism de declanșare pe bază de timp, ceea ce a impus o abordare extrem de prudentă. În acest context, echipele de intervenție au încercat neutralizarea încărcăturii explozive în condiții de maximă siguranță, însă în cele din urmă dispozitivul s-a declanșat. Explozia a avut loc în zona izolată, fără a produce victime și fără a fi raportate pagube materiale semnificative, potrivit Antena3 CNN.

Potrivit evaluărilor preliminare, drona ar putea fi una cu destinație militară, însă originea exactă a dispozitivului nu a fost stabilită. Specialiștii urmează să analizeze resturile recuperate din zonă pentru a determina proveniența tehnică și eventualele trasee prin care acesta a ajuns în apele din apropierea portului. Investigația este în desfășurare, fiind implicate structuri specializate în securitate și explozivi.

ALERTĂ PE LITORALUL ROMÂNESC. O DRONĂ MARINĂ A EXPLODAT ÎN PORTUL CONSTANȚA

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